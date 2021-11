Nicolás Redondo en ‘La Azotea’ de TRECE: “El Gobierno no debería depender de un partido como Bildu”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado muy especial: Nicolás Redondo. Comparte nombre con su abuelo y con su padre, y todos ellos se han dedicado a la política. Desde muy joven estaba afiliado al Partido Socialista y llegó a presentarse, hasta en dos ocasiones, a lehendakari: “Mi abuelo fue concejal del PSOE en Vizcaya y a mi padre todo el mundo lo conoce”.

Reforma laboral: enfrentamiento entre PSOE y Unidas Podemos y presiones de los sindicatos

“Lo más sorprendente es el conflicto en el gobierno de coalición. Las cuestiones difíciles los solucionábamos e intentábamos darles un tono bajo a las discrepancias, lo que sí que es verdad es que cada uno tenía su electorado. Pero en este caso son dos partidos que compiten en el mismo espacio político y eso no va con el hábito de la coalición. Las coaliciones aceptan que los éxitos son del gobierno y los fracasos también, no de uno y otro, pero PSOE y Podemos compiten inevitablemente. Creo que Podemos ha elegido bien el ámbito del conflicto de la reforma laboral”, señala Nicolás Redondo.

Aunque no lo parezca, Nicolás Redondo lleva casi 20 años apartado de la política: “Mi relación con Carlos Herrera, mis artículos en El Mundo… tienden a llevar a la gente a la confusión. También en España hay un problema, parece que la política solo es de los políticos y estaríamos en un aprieto si eso fuera así. Si te posicionas te dicen que están en política”.

Nicolás Redondo sobre el expediente sancionador del PSOE

El PSOE abrió un expediente sancionador a Nicolás Redondo por pedir, supuestamente, el voto para Ayuso: “Un militante tiene unas mínimas responsabilidades como no pedir el voto para el PP, pero yo no pedí el voto para Ayuso. Yo soy presidente de una fundación que integra niños con capacidades diferentes en el mundo laboral a través de las nuevas tecnologías y una de las actividades que desarrollamos quisimos que las vieran los candidatos de la campaña electoral. Invitamos a Ayuso, a Gabilondo y a Edmundo Val. Finalmente, solo pudo venir Ayuso y un periodista dijo que pedimos el voto para ella, y el PSOE no lo contrastó”.

Nicolás Redondo habla de terrorismo

“No me interesan las palabras de Otegui. Los españoles hemos derrotado a ETA”. Nicolás Redondo fue candidato a Lehendakari en 1998 y en 2001: “Una cosa es la derrota y otra es el relato. En un país como el nuestro parece que todo es al revés, en España, los que hemos vencido, no estamos escribiendo la historia, la están escribiendo, y en cierta medida les estamos ayudando. Bildu es un partido legal pero no es un partido normal. Otegi salió de la cárcel y Évole le hizo una entrevista y no dice que lamenta aquella frialdad. ETA ha sido un error político porque no ha cambiado nada en el País Vasco y, sobre todo, ha sido un desastre moral. El Gobierno no debería depender de un partido como Bildu”.

Nicolás Redondo responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas que le conocen muy bien. La primera pregunta viene de la mano de Antonio Jiménez, presentador de ‘El Cascabel’ de TRECE, ¿Te sorprendió que Felipe González fuera al reciente Congreso del PSOE?: “Le invitaron porque fue secretario general, el PSOE es su hijo y tú a tu hijo le quieres sea como sea. Puedes creer que tu hijo no es como tú quisieras, pero es su hijo, no se le puede poner ninguna pega a Felipe González”.

La segunda pregunta la formulaba Carmelo Encinas, ¿Te consideras más vasco o madrileño?:“Me considero vasco, pero vivo muy a gusto en Madrid. Soy español, me siento muy orgullosísimo de ser español, pero no tengo una identidad cultural, me he educado con la literatura francesa, la filosofía alemana… soy producto de mi conocimiento. En Madrid me siento perfectamente porque no te piden la identidad y tiene lo mejor del mundo porque tiene una personalidad identitaria escasa”.

Por último, el presentador de ‘TRECE Al Día’, José Luis Pérez preguntaba, ¿Cómo imaginas el PSOE post Pedro Sánchez?: “No sé qué va a suceder. El PSOE ha sido muchos partidos socialistas. Lo que sé es que es imprescindible un partido de centro-izquierda constitucional”.