María del Monte, en TRECE: una época difícil, su cariño a Sergio Dalma y un disco muy personal

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, una invitada muy especial: María del Monte. La cantante ha comenzado la entrevista haciendo referencia a su vuelta después de 14 años: “Ha sido porque tenía que ser y tenía que ser ahora porque yo lo necesitaba”.

‘Todo vuelve’ es el título del último álbum de estudio de María del Monte: “Desde la portada del disco es simple. Lo importante está dentro, el contenido es lo que me importaba”. En estos 14 años, María siempre ha cantado cuando ha querido. “La música no la he echado de menos porque la tendré hasta que me muera. En estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia de la música y nos hemos refugiado en ella”.

“Los años sirven para aprender lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer”, reflexiona María mientras agradece a todas aquellas personas que siempre le han acompañado en su camino profesional y personal. En muy poco tiempo, María perdió a sus hermanos, a su madre y a su perro: “Yo soy creyente y me da tranquilidad saber que están conmigo. Esa tranquilidad en el alma te ayuda a decir que hice lo que pude”.

Todas las canciones de este último álbum tienen un significado muy especial para María: “Me he encontrado con mucho cambio en la industria desde que he vuelto. Me ha sorprendido que no suenen sevillanas en las emisoras”. Este trabajo lo ha grabado con los autores Feliciano Pérez-Vera e Isabel Fayos. “Este disco me lo he pagado yo porque la industria apuesta poco y yo quería hacerlo. Tenía ganas de hacer mi disco”.

Los comienzos de María del Monte

“Venían de TVE para escoger a gente para un programa de gente joven y mis amigas dieron mi nombre. Estábamos en un salón de actos y me dijeron que subiera a cantar. Canté ‘El clavel’ de Rocío Jurado”. Tras ganar el concurso televisivo ‘Gente Joven’, María del Monte editó en 1985 su primer disco ‘Te amaré’.

Con el dinero que ganó en el concurso le regaló a su padre un reloj: “Mi padre no quería que me dedicara a esto y fue uno de sus mayores disgustos. Mi hermano vino una vez a verme cantar. Lo bueno es que he tenido unos padres excepcionales. Mi padre se sentaba con Carlos Herrera y hablaban durante horas”.

‘Cántame sevillanas’, el segundo trabajo de María del Monte, consiguió tres discos de platino. Su éxito llegó a cosechar más ventas que el mismísimo Michael Jackson, pero tras su retirada de los escenarios, María del Monte ha llegado a participar en concursos como ‘Tu cara me suena’, ‘Mira quién baila’ o ‘MasterChef’.

El agradecimiento de Sergio Dalma

El cantante siempre cuenta que, con el primer disco de María del Monte se financió su primer trabajo, algo que cuenta con mucho cariño. María explica los motivos: “Yo estaba en una compañía que era muy modesta y empezamos a vender muchos discos. Me encantaba la voz de Sergio Dalma, porque le escuché en un anuncio, y el directo de la compañía me preguntó y le dije que debía cogerle. Le cogieron porque había mucho dinero gracias a eso. Yo le quiero mucho porque es un niño muy tierno”.

Dale al PLAY para ver la entrevista completa de María del Monte.