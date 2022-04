La Mari de Chambao, en TRECE: un año para celebrar, su recuerdo a Pau Donés y cómo conoció a Ricky Martin

"La azotea de medianoche", conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido también, este jueves, otra invitada muy especial: La Mari de Chambao. 2022 y 2023 serán testigos de una de las giras más especiales de la artista malagueña cuando se cumplen 20 años de carrera: “Hice una canción que se llama ‘Corazón valiente’ y otras para una película que se llama ‘La lista de los deseos’ y este año, con este cumpleaños, voy a hacer una gira para celebrarlo. También estoy en otros proyectos. Estoy grabando un disco precioso de la mano de Emilio Aragón. Es un reto muy bonito y no sé si a finales de este año sacaré un disco o un EP, pero me apetece mucho”.

Un recuerdo a Pau Donés

Tres años después de su último tour vuelve para hacer un recorrido musical por dos décadas de éxitos. “Nos conocimos hace un montón de años. Pau era una persona maravillosa y un “musicazo”. Me cuesta trabajo hablar de él en pasado porque le tengo muy presente. He vivido con él momentos preciosos en la música o fuera de la música donde viajábamos. Me encantaría que la gente respete el momento y que si se hace algo en su nombre que sea de calidad. Fue muy valiente al, antes de irse, mostrar lo que había y quitarle esa cosa del artista”. Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa.

Su momento más surrealista con Ricky Martin

“No fue surrealista, fue muy real”, comienza relatando La Mari de Chambao: “Estaba en mi año de la quimio y me dijo la discográfica que Ricky Martin quería conocerme y yo dije que sí. Me llevaron a su prueba de sonido de su concierto y era verdad. Me parecí súper cercano y ahí me dijo que le apetecía que nos juntáramos en la canción de ‘Tu recuerdo’. Finalmente, este momento se hizo realidad:

Para terminar, La Mari de Chambao se quiso unir a la mesa de Álex Clavero, 'El Francotirarock' en ROCK FM, donde hace un repaso de todas aquellas noticias que no aparecen en los informativos. Dale al PLAY para descubrirlas.