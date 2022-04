Manu Tenorio cuenta en TRECE todos los detalles de su disco ‘La verdad’: “Ha sido muy emotivo”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, un invitado muy especial: Manu Tenorio. El cantante sevillano ha comenzado dando un adelanto: “Voy a hacer unas colaboraciones en alguna que otra película. Haremos también alguna banda sonora. Donde tenga que llegar llegará”.

‘La verdad’ es el décimo álbum de Manu Tenorio que se estrenó el día de su 47 cumpleaños: “Después de venir de la ruina de la que venimos los artistas, fue una noche especial. Es un repertorio de canciones melódicas que he escuchado durante toda mi vida y de alguna manera no las he olvidado. En pandemia, que me dio tiempo a pensar muchísimo, se me ocurrió este repertorio y ha quedado un disco muy bonito”. En este trabajo hay canciones de artistas como Moncho o Julio Iglesias: “Le hemos dado un punto andaluz y nos lo hemos traído al terreno nacional. Sevilla y Cuba son primos hermanos”.

“Ha sido muy emotivo”, describe Manu Tenorio el trabajo de selección del repertorio: “Son canciones que escuchaba en mi casa y cada vez que las escuchaba me recuerdan a momentos de mi infancia con personas que ya no están como mis abuelos”. El cantante relata que la canción de ‘La nave del olvido’ era una de las que le ponía a su abuela mientras ella cosía que, además, fue la inspiración para hacer este disco.

Manu Tenorio siempre tiene presente la inestabilidad de la profesión: “Yo me emociono mucho con el aplauso del público, pero me emociono más cuando acuesto a mi hijo. Hay que darles importancia a las cosas adecuadas y tenemos que asumir que las cosas no son para siempre en todo en la vida”. Dale al PLAY para escuchar de dónde sale el título de ‘La verdad’, su último trabajo.

¿Qué le diría Manu Tenorio a su yo del pasado?: “Yo le diría “ole tus cojones” porque tendemos mucho a machacarnos y a ponernos palos en las ruedas. Hay que aprender a quererse y valorarse porque la autoestima es importante y debería haber tenido más confianza y haberme animado. La música consume mucho y han pasado 20 años. Siempre estás esperando a que llegue tu mejor disco”. La gira de Manu Tenorio incluye más de 30 conciertos por España: “Yo elegí trabajar en la música no por los discos, sino por lo que se siente encima de un escenario”.

Manu Tenorio responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Nick Maylo: “¿Tenéis un grupo de WhatsApp con los compañeros de la edición de Operación Triunfo?”: “Que yo sepa no. Lo hubo en su momento, pero nos salimos del grupo. Pocas cosas hay más inteligentes en la vida que quitarse el WhatsApp”.

La segunda pregunta la formulaba Almudena Navarro, ¿Nunca te has planteado hacer algo de interpretación?: “Voy a hacer alguna colaboración, pero solo es por salir de mi zona de confort. Me propusieron participar en la banda sonora de una película y, después de 20 años cantante, sientes que puede hacer algo diferente”.

Por último, Nuria Fergó le preguntaba qué sintió cuando grabó el tema ‘Te amaré’ junto a ella: “La música es una herramienta fantástica para acercarte a las personas y cuando entré a ese estudio, que es un templo, y me reencontré con Nuria pues, a nivel personal, me emocionó mucho. Los dos somos aries”.