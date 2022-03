La lucha de Paco Lobatón en la búsqueda de desaparecidos: “Esto es una emergencia que permanece en el tiempo”

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a uno invitado muy especial: Paco Lobatón. El periodista recordado por el programa ‘Quién sabe dónde’ posee una fundación llamada ‘QSDGlobal’, que responde a sus siglas, y es una entidad sin ánimo de lucro para buscar a personas desaparecidas: “Tomamos el empeño de dar a conocer a la sociedad esta realidad”. A día de hoy se calcula que unas 4.865 personas están desaparecidas en España y no hay una legislación específica que lo regule: “Los datos han empezado a existir desde 2017, pero hay una carencia de una ley específica. Desaparecer no es un delito, pero detrás de una desaparición puede haber un delito y ahora nos movemos con leyes del siglo XIX”.

Este miércoles, 9 de marzo, se celebra el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. ¿Cuánto tiempo se está buscando a una persona?: “Depende de las personas. Creemos que debe haber un estatuto de la persona desaparecida para saber cuánto hay que buscar y hasta que se resuelva”. Paco Lobatón aseguró que lo que tienen en común todos estos casos es que las familias pasan por un sufrimiento similar al impacto traumático que sufre la víctima de un conflicto bélico: “Con una mano tienes el contacto con los familiares y con la otra tratas de golpear con firmeza en la puerta de los poderes públicos”. El Ministerio de Interior implantará un sistema para determinar los riesgos de una persona desaparecida: “Hay que empezar por atender a las familias. Esto es una emergencia que permanece en el tiempo”.

Paco Lobatón presentó entre 1992 y 1998 el programa ‘Quién sabe dónde’ de TVE. El 70% de los casos que se planteaban en el programa se resolvían con éxito: “La gente llamaba y aportaba, es colaboración ciudadana. Lo que permitió alcanzar ese nivel de resolución fue la colaboración de la gente y se ponían los datos en manos de la policía. Hay que dar conocimiento de esta realidad”. ‘Quién sabe dónde’ alcanzó éxitos de audiencia llegando a superar los 6 millones de espectadores.

Paco Lobatón responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Mayka Navarro. ¿Cómo empezó todo, a quién se le ocurrió la idea?:“Los autores originarios son unos señores de Italia que dieron con esta necesidad y la prueba es que, después de 30 años, sigue presente. En más de 1.500 casos tratados en antena solo nos colaron un dato falso, pero no era lo normal. Trabajábamos con la intuición”.

La segunda pregunta la formulaba Cruz Morcillo, ¿Qué te ha supuesto el contacto directo con las familias de gente desaparecida?: “En la Fundación somos un equipo modesto y la repercusión de las historias es más directo. A medida que te haces mayor las historias te afectan más. En las palabras que me tocó decir en el Senado definía a los familiares de desaparecidos con tres palabras que encontré en el tomo de un libro que me encontré allí: conquistadores de horizontes. Esto es por su resiliencia de seguir adelante no dejándose caer al abismo de un vacío al no tener noticias”.