Las enseñanzas de Agustín Zamarrón, el diputado más longevo, en TRECE: “Yo voto por los que no pueden votar”

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado muy especial: Agustín Zamarrón. El médico especialista en medicina Interna y diputado en el Congreso ha comenzado la entrevista comentando cómo percibe la situación dentro del hemiciclo: “Los miércoles lo identifico en las Cortes con el día de los improperios. Los improperios no me preocupan, me preocupa el odio. Allí se ve que se genera odio. En todos los partidos hay buena gente, otra cosa son las ideas, pero les respeto como personas”. Agustín recalca que esto es un problema de educación que “hace individuos útiles que no se valen por sí mismos en la vida ni viven una vida feliz, porque no hay vida feliz si no se considera al otro”.

A sus 76 años, Agustín Zamarrón es el diputado electo más longevo del hemiciclo. Subraya la importancia de trabajar por las generaciones venideras: “El reto de hoy no es recuperarnos a lo que fue sino recuperarnos a lo que debemos ser. Tener fe en un futuro que tienen que crear los que ahora son muy pequeños. Yo votaré por los que no pueden votar, a los que me debo, porque los que no pueden votar son los más jóvenes que son los más importantes”.

Agustín Zamarrón ha dedicado toda una vida a la medicina Interna, pero en las elecciones generales de abril del 2019 resultó elegido diputado por la circunscripción de Burgos. Ocupó la segunda posición en la candidatura del Partido Socialista Obrero Español, convirtiéndose en el diputado de más edad a los 73 años: “Al PSOE le caracteriza la unidad externa y la disciplina. Nosotros siempre somos el mismo partido, pero vamos evolucionando. Hay otros que se cambian el nombre y ya tienen refundación. Los socialistas somos perfectamente identificables”.

Agustín pidió perdón, el 3 de diciembre de 2019, a todos los españoles en el Congreso: “Lo sentía como una obligación. El pueblo es soberano y hay que rendir cuentas. Danos elogios a bomberos, sanitarios, trabajadores que hicieron que la sociedad pudiera seguir… hay un agradecimiento eterno y también responsabilidad por lo que no se ha hecho”. Aunque no estamos acostumbrados a escuchar a un político pedir perdón, Agustín puntualiza que “a un médico sí”.

Agustín Zamarrón es médico, diputados en las Cortes y presidente de la Comisión de Peticiones. Trabajó en el hospital San Carlos de Madrid y en Príncipes de España en Hospitalet: “Nací en Segovia, estudié en Madrid y acabé en Barcelona. Debo mucho a los catalanes, su acogimiento y ayuda. Aquí en Madrid tuve pocos amigos, casi todos de fuera. En Cataluña hay un espíritu de acogimiento que no debieran olvidar. Debieran despertar a lo que fueron siempre, a una sociedad que acogía al que venía de fuera”.

Agustín Zamarrón debate y dialoga con los estudiantes del Colegio Mayor Universitario Pío XII de Madrid. Para finalizar, Fernando Costa, uno de los jóvenes de este centro ha entrado por videollamada para compartir todo lo que ha aprendido: “Creo que es una gran enseñanza no tratar de imponer tu opinión sobre el otro. Todos queremos el bien común. Contar con Agustín es un placer”. Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa.