Juana Acosta y Chevi Muraday presentan ‘El perdón’ en TRECE: "No estaba preparada para hablar de esto"

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a unos invitados muy especiales: Juana Acosta y Chevi Muraday.La actriz y el bailarín han comenzado su entrevista presentando su nuevo espectáculo: “Es una pieza con una exigencia física enorme. Nunca me había enfrentado a algo así en mi vida. Durante la función no me entero, pero cuando llego a casa me veo todos los morados, pero merece la pena”, comenzaba Juana. Chevi es el coreógrafo de esta obra que cuenta una realidad muy dura de la vida de la actriz: “Lo recibí muy emocionado. Supe que la historia había que llevarlo al teatro. Durante este año hemos trabajado mucho y ha salido esta pieza maravillosa”.

‘El perdón’ estará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid hasta el 23 de enero de este 2022. “La gente sale con la sensación de haber vivido una experiencia que les marca”, define así Juana su obra que relata lo que le sucedió cuando tenía 16 años. Ella llega a España, en el año 2000, siendo una de las actrices más reconocidas, pero con una historia muy dura, un padre al que asesinan en Colombia cuando era una adolescente: “Un día tuve la necesidad de contarlo. Cuando recibí la noticia de la muerte de mi padre, cuando sonó el teléfono, estaba lista para salir a bailar. Recibí la noticia a punto de hacer una de las cosas que más me gusta en la vida. La violencia castró la danza en mí. No estaba preparada para hablar de esto hasta ahora”.

Chevi explica cómo ha llevado esta dura historia a escena: “Tenía muy claro que no quería quedarme en la violencia, o el asesinato del padre de Juana. Esto es lo anecdótico para hablar del perdón. Ella quería ser una sicaria, quería asesinar a los asesinos de su padre y buscamos el humor, qué es lo que les hubiese hecho, y esto da claves para entender a donde se llega”. La obra ‘El perdón’ reflexiona sobre el camino de la aceptación para seguir adelante en la vida. “Cuando te hacen daño, hay un impulso humano, la violencia genera violencia. ¿Qué haces con eso? El camino para no perpetuar la violencia tiene que ver con el perdón”, puntualiza la actriz.

“Nunca se supo el motivo de la muerte de mi padre”, relata Juana sorprendida con la naturalidad con la que, en Colombia, se ha normalizado en muchos casos la muerte. “Llevamos muchos años arrastrando la violencia y la guerra”. Además, recuerda su niñez con alegría y felicidad rodeada de una familia unida y con mucho amor. Juana llegó a España para estudiar interpretación, pero muy golpeada por el asesinato de su padre y asegura que fue duro y tuvo que reconciliarse con ella misma, y con su país, para poder continuar su vida.