Jesús Argumosa, en TRECE: “Putin se equivoca con los ucranianos y Zelensky domina el "teatro" de la guerra"

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a uno invitado muy especial: el general Jesús Argumosa, que comenzaba la entrevista dando su punto de vista sobre la invasión de Rusia a Ucrania: “Estamos en las manos de Putin que es un psicópata. El presidente de Rusia tiene mucho poder sobre el armamento nuclear. No creo que apreté el botón, pero es un riego sin duda”.

Jesús Argumosa opinaba sobre la estrategia “fallida” de Putin: “Putin ha tenido tres dificultades en sus cálculos. Se ha encontrado con que la resistencia del pueblo ucraniano es brutal. Tampoco se esperaba que occidente estuviera tan unido. En la Asamblea de las Naciones Unidas se votó por 141 votos sobre la condena de la invasión de Rusia a Ucrania, por lo que está enfrentado al mundo, se está convirtiendo en un paria. Se ha encontrado con algo inesperado”. Sobre la amenaza sobre activar las armas nucleares estratégicas de disuasión lo califica como “algo inesperado” uy considera que “están en una posición demasiado extremista, lo que significa que está en una posición de debilidad”.

¿Activará las armas nucleares o se trata de una falsa amenaza?: “Lo complejo es conocer a este personaje. Vivió la época soviética, es un seguidor de Stalin. Es un dictador y quiere volver al imperio ruso. Es una amenaza, pero no puedo decir si es un farol o no. Me gustaría saber qué pasa en su entorno, con sus asesores, qué caso les hace”.

¿Cuál es el peor escenario que se puede esperar en estos momentos? Lo analizamos con el general Argumosa: “Europa y el mundo están castigando severamente a Rusia económicamente y eso no lo ha previsto. Es uno de sus errores más graves, el no haber pensado en cómo reaccionaría la Comunidad Internacional. Tiene un gran problema Putin. Habría que analizar cómo quedará el equilibro de poder del mundo en un futuro”, puntualiza Jesús. “Lo peor sería que se alargara la guerra porque puede haber socios que se bajen y mucha más mortandad. Putin también tendrá un problema interno porque el pueblo ruso no sabe nada de lo que está pasando en Ucrania”.

¿Es un acierto armar a la población civil para combatir al ejército ruso?: “Putin se ha equivocado con el pueblo ucraniano, no creía que tuviera tanta identidad. El ciudadano de un país que quiera defender a su patria lo defiende como sea. El darles armas no es malo, es bueno porque lo están pidiendo ellos. Zelensky está dominando el teatro de la guerra”. El general Jesús Argumosa ha destacado el gran poder que tienen las redes.

¿Cómo están viviendo los ucranianos residentes en España?

A la entrevista se unieron dos ucranianos que se encuentran en España. “Me gustaría comenzar agradeciendo a todos los españoles por el apoyo que nos dais”, comenzaba su intervención Andrey Prin y añadía: “Cuando nuestro presidente anunció la movilización general pensé que, como es obligatorio para todos los ucranianos, pensé que iría desde España”. También su hija, Sofía Prin ha iniciado una campaña de recogida: “Estamos organizando recogida de medicamentos”.

Andrey Prin reside en Segovia y está valorando unirse a sus compatriotas en la guerra contra Rusia. Sofía, su hija, relata lo que siente cuando ve las imágenes de la invasión: “Da mucha pena ver nuestras casas y da mucho dolor ver los sitios por donde ibas con tanques rusos”. Sofía asegura que los rusos sí que conocen la realidad de lo que está ocurriendo, ya que es un conflicto que lleva mucho. Esto le ha hecho ponerse en marcha y hacer acopio de medicamentos: “Necesitamos medicamentos, gasas, vendas, alcohol… necesitamos todo tipo de fármacos”. Dale al PLAY para escuchar los testimonios completos.