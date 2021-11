Isabel Sola en ‘La azotea’ de TRECE: “Nadie va a estar protegido hasta que todo el mundo no esté protegido”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a una invitada muy especial: Isabel Sola. La bióloga y codirectora del laboratorio de Coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología ha comenzado la entrevista describiendo cómo ha sido informar a la población durante estos dos años: “Nosotros siempre hacíamos nuestro trabajo en silencio y esta pandemia ha sido una oportunidad para visibilizar el trabajo de los científicos”.

¿Qué sabemos de la nueva variante sudafricana?: “Lo que sabemos es que tiene una secuencia diferente a las variantes anteriores. De momento no tenemos la certeza de qué nuevas propiedades va a tener este virus, si es que las va a tener”, destacaba Isabel Sola. Por este motivo, Europa ha establecido controles ante la expansión de Ómicron a varios países: “Que haya un porcentaje de vacunación alto es seguridad, pero no podemos confiarlo todo a las vacunas porque estas protegen de la enfermedad severa, de la hospitalización, de la muerte… pero no de la infección y el virus sigue circulando. Hay que mantener las medidas de distancia, ventilación, mascarillas, utilizar los test… no podemos abandonar estas medidas”.

Muchos se preguntan si acabaremos con la pandemia, aunque el resto del mundo no esté vacunado, Isabel Sola nos da las claves. “No, no se puede terminar con una pandemia que afecta a todo el mundo cuando la vacunación es tan desigual. Nadie va a estar protegido hasta que todo el mundo no esté protegido. El objetivo de conseguir una vacunación universal es algo a los que no se puede renunciar”. Isabel destaca la importancia de trabajar por hacer llegar las vacunas a todo el mundo y no solo a los países más privilegiados como el nuestro.

¿Restricciones para los no vacunados o para todos?

“Es mejor intentar convencer a la gente con evidencia y argumentos. La mayoría de la gente que va a un hospital es gente que no se ha vacunado. Pero si estas evidencias no funcionan, cualquier medida que permita limitar la transmisión del virus es una medida para proteger al conjunto de la sociedad. Bienvenida sea cualquier medida que anime a la vacunación”, apunta la codirectora del laboratorio de Coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología.

Varios países europeos ya toman medidas para evitar una nueva ola de contagios. Mientras tanto, en España los niños y adolescente todavía no se han vacunado. La vacunación de los menores de 11 años será el empujón para alcanzar el 90% de inmunidad: “Esta población supone el 9%, por lo que el hecho de que se vacunen dificultara la transmisión del virus. Es muy positivo que los niños se vacunen”.