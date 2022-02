La incansable lucha de Ana Oramas, en TRECE: “La obsesión de los palmeros es que sus hijos sigan estudiando"

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, a una invitada muy especial: Ana Oramas. La política ha comenzado la entrevista descubriendo que se trae en tuppers la comida de toda la semana cada vez que viene a Madrid para las intervenciones entre Comisiones y Plenos en el Congreso de los Diputados. Ana pasa muchas horas en el avión: “Me echo una siesta o veo series. Me gustan las de serie negra, me las da mi hija, pero las superbuenas me las da mi madre. Tiene 85 años y es una loca del baloncesto y me dice unas series que son buenísimas”.

Ella se define como mandona, luchadora y con genio: “El genio me viene de ser la mayor de diez hermanos. Eso te da muchas cosas como ser generoso y trabajar en equipo. Lo que recuerdo más tremendo es el sarampión. Desmontaron el comedor y pusieron todos los colchones allí porque todos teníamos fiebre”. Ana asegura que no puede con la mentira y la soberbia: “La política ha cambiado mucho. Hace 14 años, cuando llegué al Congreso, había tolerancia y ahora es imposible. No se busca el acuerdo. Si VOX propone algo bueno para España se va a votar que no por ser VOX”.

Ana Oramas es portavoz de Coalición Canaria en el grupo mixto dentro del Congreso de los Diputados: “Para los que hemos sido alcaldes, la política es distinta. Estamos acostumbrados a dar la cara con la gente. Hace falta madurez para los políticos más jóvenes. Yo, con un partido chiquitito, tengo solo un minuto para hablar. En este país hace falta escuchar más y menos piquito”. Ana Oramas comenzó su carrera siendo concejal de los Carnavales antes de entrar al Parlamento de Canarias y tras pasar por muchos puestos hasta llegar a ser alcaldesa de La Laguna: “Fue lo más duro y lo más fuerte. Uno es alcalde los 7 días de la semana. Llegas al despacho a las siete de la mañana y hay gente en la puerta”.

El lado más personal de Ana Oramas

“Me perdía las funciones del colegio y las reuniones de padres”, comienza Ana relatando lo difícil que fue ser alcaldesa con una niña de tres años: “Lo único que no se puede recuperar son momentos. Explicarle a tu hija por qué no puedes ir a la función de Navidad. Llegaba tarde a muchas de las cosas o, a veces, no llegaba. Mi hija me llegó a preguntar qué era más importante para mí, si el Ayuntamiento o ella”. ¿Qué echaría de menos Ana si no estuviera en política?: “Siempre echo de menos a las personas, la gente con la que has convivido”.

“Yo estoy preocupada por otras cosas. Tengo que hablar sobre la inmigración”, asegura Ana Oramas refiriéndose al tema de Eurovisión: “Lo prioritario es lo prioritario. No es el momento, hay que tener respeto a los ciudadanos. Puedo opinar sobre cosas, pero como diputada no”.

El drama en La Palma

“Las ayudas no están llegando”, comienza Ana Oramas relatando el drama de las familias de La Palma: “Las personas afectadas, toda la isla, está en un colapso económico y el Gobierno de España da largas y dice que te aplaza la hipoteca de la casa seis meses cuando no tienen casa ni ingresos para pagar la hipoteca. Falta sensibilidad y la gente necesita certezas. No podemos permitir que la gente de La Palma se vaya de la isla. No apoyé los presupuestos porque no había ni un euro para La Palma. La gente está con problemas mentales y pedí dinero para eso y me dijeron que no. Mucha gente hablando de la salud mental y te dicen que no”.

“Los palmeros casi no pueden hablar. La mayor obsesión que tienen los palmeros es que sus hijos no dejen de estudiar. Hay muchos que no pueden pagar el transporte, los libros… a muchos hijos les entra remordimiento de seguir estudiando cuando sus padres no pueden costearlo”, recalca Ana Oramas con esperanza de que la isla se reconstruya asegurando que no tirará la toalla.

Ana Oramas responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de José Luis Pérez. ¿Cuántas puertas te ha abierto la filosofía de ‘el no ya lo tienes’?:“Soy muy positiva en la vida y muy luchadora. Cuando pierdo una batalla saco el aprendizaje e intento no dejar un enemigo, sino una persona que te ha ganado”.

La segunda pregunta la formulaba Lucía Crespo, ¿Qué uso haces de las redes sociales?: “He tenido experiencias maravillosas con las redes sociales porque los grupos pequeños no salimos en el telediario. Muchas de mis intervenciones se han hecho virales y han tenido mucha repercusión. Esto es una oportunidad porque no hay nadie que manipule el mensaje. El ciudadano puede ver tu trabajo directamente. La única distorsión que hay son los grupos de extremos que dicen mentiras sobre ti, te amenazan e insultan”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, Antonio Jiménez le preguntaba sobre el reparto de Fondos Europeos: “Quiero saber dónde están los fondos europeos y quién los ha recibido. Hay una falta de transparencia absoluta. Soy una persona informada y espero que no haya una distribución política, pero lo que me interesa es donde están. Esos fondos venían para reconstruir la economía española y no entiendo por qué hay ese ocultismo.