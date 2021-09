Grilex envía una ‘Carta de esperanza’ en ‘La Azotea’ de TRECE: “Dios se acercó a mí”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a una invitada muy especial: Guillermo Estreban, Grilex. “Yo empiezo a rapear a los 17 años. Fue por la enfermedad de mi hermano y no sentía que nada que tuviera alrededor podía liberarme de la presión que tenía. Empecé a escribir y la tensión acumulada se redujo”, explica.

Muchos se refieren a Grilex como “el rapero de Dios”: “Yo soy igual que el resto, no me diferencio de nadie. Hubo un momento en mi vida que sentí una experiencia cercana a Dios y solo sentí a Dios. Decidí empezar a expresar en mis canciones, en lugar de odio e ira, valores y amor”.

Para Guille, hubo un momento clave en su vida que le hizo darse cuenta de que, el camino que estaba siguiendo, no era aquel que debía seguir:“Yo no me acerque a Dios, Dios se acercó a mí. Estaba muy perdido en el mundo y en ese punto de inflexión que no sabía qué hacía en el mundo… sentí que Dios me abrazaba y me decía que me quería”. Además, la madre de Grilex tuvo mucho que ver con este cambio:“Mi madre, un día, viendo que estaba perdido me dijo que le acompañara a misa, porque no pasaba por casa y me reí de ello. Cuando fui me encontré a una chica muy guapa que me invitó a unas cenas y ahí empezó el recorrido”

“Aprende a valorarte” o “Carta de esperanza” son alguno de los temas escritos por Grilex

Gilex cree que la juventud no está perdida, solo desorientada por la cantidad de estímulos de la sociedad: “Las experiencias de la vida te hacen aprender, sobre todo el caer. Cuando una persona cae se siente pena, pero esa mentalidad es torpe. Aprendes del camino que te ha llevado a ese lugar y retrocedes y aprendes”, aclara.

Con las letras de sus canciones, Grilex evangeliza a los jóvenes: “El objetivo es transmitir la fe, pero también quiero transmitir lo que vivo… ansiedad y también alegrías”.









Para terminar, Guille ha rapeado en directo uno de sus últimos temas, ‘Carta de esperanza’: “En los últimos conciertos la he cantado un poco y está destinada a las personas que pasaron por lo mismo que yo… una falta de dignidad que, por circunstancias o por dejarnos llevar por las cosas que nos dicen alrededor, perdemos esas alas de esperanza”, detalla y añade que “no solo se acercan jóvenes, también personas más mayores. No conozco a nadie que no se quiera querer. Yo voy a los conciertos y es una terapia porque la gente trata de restaurar su corazón”

Grilex, antes de comenzar a rapear sobre estos temas, realizaba un rap convencional y, este cambio en su estilo hizo que muchos no lo comprendieran: “El mundo del rap es bonito, pero también oscuro. Al principio, cuando empecé a hacer esto, a la gente le impactó y recibí muchas críticas, pero me mantuve y, al final, la gente se da cuenta. Gente que está en el rap a nivel alto me apoya ahora. Siempre quieres que tu padre, tu madre, tu hermano, reciba unos valores a través de la música”.

Y el cambio ha merecido la pena porque, gracias a ello, muchos jóvenes han encontrado en las letras de Grilex un refugio: “Hace cinco años, cuando empecé con este tipo de música orientada a Dios, una persona me dijo que gracias ello no se ha llegado a suicidar y esto se ha ido repitiendo. Me da pena porque me pregunto dónde están los valientes que aman al que tienen al lado. Me siento con mucha responsabilidad de estar ayudando a estas personas”