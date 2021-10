El Francotirarock, Parrado, Jimeno y Fer desvelan, en ‘La Azotea’ de TRECE, los secretos de 'El Ascensor'

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a unos invitados muy especiales: Fernando Martín y Jimeno, de ‘Buenos días, Javi y Mar’ en CADENA 100, Álex Clavero, de ‘El Pirata y su banda’ de ROCK FM, y Víctor Parrado, de ‘De Sábado con Christian Gálvez’ en CADENA 100. Los cuatro protagonizan las tiras cómicas en ‘El Ascensor’ de TRECE, de lunes a jueves a las 21.55h.

Para comenzar, han contado cuáles son los problemas a los que se tienen que enfrentar durante la grabación del espacio: “No baja nunca. Lo que va a hacer este programa es que nos vamos a quedar amigos porque, para grabar tenemos que parar el ascensor varias horas y se escuchan comentarios de “¿Otra vez? ¡Qué pesados!””, desvela Fernando y Jimeno añade: “Antonio Jiménez lo lleva especialmente mal”. Por lo visto, el presentador de ‘El Cascabel’ de TRECE, que tiene programa justo después de la emisión de ‘El ascensor’, tiene que subir por las escaleras más de cuatro pisos andando debido a que nuestros chicos están grabando.

“Lo hacemos por la gente. Vuelven del verano y les ahorramos el gimnasio”, añade Víctor y apunta Álex Clavero: “Cuando empezamos a grabarlo, no había a penas gente en el edificio, pero, ha llegado septiembre, ha venido toda la plantilla y el ascensor tiene ventanas – que es muy bonito – pero hace que veas las reacciones de la gente”.

Los cuatro están acostumbrados a los micrófonos de la radio. Así nos contaban cómo es el salto a la televisión: “Trabajando en la radio nos dicen mucho lo de “te veo mucho por la radio”. Ahora con las redes e internet es un poco igual”, resalta Clavero. ‘El ascensor’ es pequeño, y a penas caben dos personas, por ello, las grabaciones dentro de él son todo un reto: “Jimeno y yo (Fer) vamos juntos junto a una persona de sonido y un cámara, somos cuatro y vamos un poco apretados”, a lo que Jimeno añadía: “En el ascensor pone 300 kilos y yo aporto 100”. Aunque sea un espacio cerrado, aseguran que se toman todas las medidas de seguridad realizándose un test de antígenos cada vez que tienen que grabar.

Todos se pueden sentir identificados con los temas que se tratan en ‘El Ascensor’: “Busco experiencias propias o de amigos que te cuentan, porque al final la realidad supera a la ficción”, apunta Parrado. “Yo hago monólogos todos los días y tiro de todo lo que me pasa a mí y a los demás”, señala Clavero. En el caso de Fernando y Jimeno es diferente: “Quedamos por Zoom y lo hacemos con niños gritando del fondo”.

El Francotirarock, Parrado, Jimeno y Fer responden en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección personas conocidas del invitado le realizan las preguntas para conocer facetas desconocidas de su vida. La primera pregunta llegó de la mano de Javi Nieves para Jimeno: “Cuenta a quién le escupiste un chicle en el brazo”. Jimeno responde: “A la Reina Letizia. En el concierto del veinte aniversario de CADENA 100, dejé fluir el alterne. Vino a saludar y se me escapó el chicle”.

La segunda pregunta iba dirigida para Álex Clavero de su compañera de ROCK FM, Marta Vázquez: “Tú y yo sabemos lo que te pasó en un balcón de tu pueblo, cuenta”. Clavero responde: “Me olvidé las llaves y se me había ido la mano con el alterne. Intenté entrar a casa sin llamar. Escalé hasta el balcón, levanté la persiana e intenté abrir la puerta, pero no se abría. No me atrevía a bajar, fui a llamar, pero no había cobertura. Finalmente, su madre le abrió. Esto sucedió hace dos veranos”.

La tercera pregunta indiscreta fue formulada por Mar Amate para Fernando: “¿Cómo aprendiste a besar?”. Fer respondió: “Aprendí a besar, precisamente, en un ascensor. Era un chaval muy inseguro y no sabía ligar. Llegó el día de tener una cita y se me ocurrió la idea de practicar el beso con el cristal del ascensor besándome a mí mismo”.

Para terminar, Antonio Hueso y María Ruiz les mostraron cuatro fotos personales de nuestros humoristas de ‘El Ascensor’ para conocer su lado más personal: una foto de la hija de Álex Clavero, una de Víctor Parrado con su madre, una de Fernando con su segunda hija recién nacida y otra de Jimeno con su madre. Dale a PLAY para ver todos estos divertidos momentos.