Eva Fernández, en TRECE: lo que hizo tras los elogios del Papa y cómo se gestó la entrevista con Herrera

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, un invitado muy especial: Eva Fernández. La corresponsal en Roma de COPE ha comenzado la entrevista hablando de los motivos por los que está en Madrid. Hoy Eva recogerá en la Conferencia Episcopal el premio ¡Bravo! De radio: “Hasta que no me entreguen el premio no sabré si estaré a la altura de las circunstancias. Han entregado este premio a compañeros realmente increíbles como Paloma Gómez Borrero o Eva Galvache a las que voy a tener muy presentes”. Los premios ¡Bravo! Los otorga la Iglesia a profesionales de la comunicación cuya labor es meritoria.

Eva es corresponsal de COPE en el Vaticano e Italia desde julio del 2016: “Se pasa como un suspiro. Es un aprendizaje total, aunque tengo una cierta edad, soy de los últimos que he llegado al Vaticano de mis compañeros y hay muchos más jóvenes que yo. Hay ilusión de seguir aprendiendo y descubriendo. Parece que llevo allí toda la vida”. Eva recuerda cómo fue ese primer verano en Roma: “Mi aterrizaje en Roma fue en un terremoto. Además, decidí que el cambio de corresponsalía lo iba a hacer pasando mis vacaciones en Roma. Hubo un terremoto en Amatriche donde fallecieron cerca de 300 personas y ahí fue mi bautismo. No tenía ni idea de italiano ni de hacer crónicas en directo”.





Muchos de los compañeros de profesión de Eva en Roma le han mandado unos emotivos mensajes. Eva, emocionada, respondía: “Muchísimas gracias, estoy haciendo un esfuerzo porque soy muy llorona. Uno de los grandes regalos que me encontré en Roma fueron ellos porque tuvieron la paciencia de acoger a alguien que no tenía ni idea de nada. Pasamos la Navidad y la Semana Santa juntos porque son días de mucho trabajo”. Dale al PLAY para escuchar su reacción completa y las anécdotas que relata.

Durante la entrevista, el presentador de ‘Iglesia Al Día’ y ‘Ecclesia’ en TRECE, Álvaro de Juana, ha querido poner a prueba a Eva Fernández aprovechando que él también conoce la ciudad de Roma muy bien, ya que fue corresponsal durante cuatro años. En este juego le planteó tres verdades de la ciudad y Eva debía seleccionar con cuál se quedaba ella. ¿Qué es lo peor de vivir en Roma?: “La suciedad, la burocracia y el calor húmedo o la lluvia en invierno”. Eva se quedaba con la burocracia: “Álvaro tiene razón en las tres, pero me quedo con la burocracia. Conseguir que te instalen internet en casa, o la luz y el gas… yo me desesperaba y gritaba, ¡quiero pagar! Era muy difícil porque me lo cortaban y tienes que firmar contratos por fax y era una odisea”. Dale al PLAY y descubre qué es lo mejor de vivir en Roma o lo que debes saber antes de ir a vivir allí.

Las palabras del Papa Francisco a Eva Fernández

El Santo Padre ha elogiado su trabajo en múltiples ocasiones y en uno de sus viajes dijo en el avión: "Se decía que esta periodista está disponible 24 horas para el trabajo y que siempre deja pasar a los demás antes y que siempre da la palabra a los demás y ella calla. Bonito ¿no? Que se diga esto de una periodista. Y esto lo dice (José) Beltrán sobre nuestra Eva Fernández". Ella reaccionaba al recordar estas palabras con emoción: “Fue algo realmente increíble. Era una rueda de prensa, se le preguntó de todo y de repente el Papa dijo esas palabras que no se recuerda que se haya dicho a nadie antes. Interpreto que el Papa quiso aprovechar para hacer un reconocimiento público de tantos profesionales. Mis compañeros bromeaban y me decían que ya tengo el proceso de santidad hecho”.

Eva se atrevió a contra qué sucedió después de estas palabras del Papa Francisco: “Esto no lo había contado nunca. Al día siguiente le escribí una carta diciendo que todavía no me había repuesto del misil que había soltado en el viaje y poco más. Al él le gustan las cosas claras y le dije que era un placer trabajar cada día y trasmitirlo a España”. Eva subraya su deseo, que es el de todos: que visite Santiago de Compostela: “Os aseguro que tiene mucha ilusión por ir”.

A pesar de esta bonita relación, Eva Fernández cuenta lo complicado que fue conseguir que el Papa concediese una entrevista a Carlos Herrera: “Muchos decían que es fácil que se conceda a la emisora y televisión de la Conferencia Episcopal y fueron ocho largos años. Paloma García Ovejero comenzó las gestiones y para mí ha sido un sufrimiento personal. Todos querían la entrevista y hemos tenido que llamar muchas puertas e insistir. Al final, lo intenté una vez más y le dije al Papa que no iba a llamar a más puertas y ahí se lo pensó”. El pasado 1 de septiembre de 2021, Carlos Herrera entrevistó al Papa Francisco para los micrófonos de COPE.

¿Cómo son los viajes con el Papa?: “Cada viaje es un auténtico milagro porque te somete a un estrés límite. Duermes poco porque las medidas de seguridad son muy grandes y tenemos que llegar mucho antes para pasar los controles y nos pasan lista. Nos retiran los pasaportes durante el vuelo para tener el control”.

