Efecto Mariposa en TRECE: los detalles de su próximo disco y una actuación en directo

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, unos invitados muy especiales: Efecto Mariposa. El grupo se formó en Málaga en el año 2001 y en todos estos años de giras por España han tenido muchas anécdotas: “Paramos en una gasolinera y nos dejamos abandonado a un amigo guitarrista y unos cuantos kilómetros más adelante nos dimos cuenta y dimos la vuelta porque su teléfono estaba en la furgoneta”.

El último single de Efecto Mariposa

‘Ley de la gravedad’ es el último sencillo del grupo malagueño: “Esta canción se escribió antes de la pandemia, pero la canción está hecha de forma positiva como si tuviéramos un botón de reinicio para hacer las cosas mejor. Tenemos canciones que tocan tintes sociales, pero esta canción parece que se ha escrito adrede, pero se escribió mucho antes de la pandemia, pero las frases tienen mucha realidad de lo que ocurre”.





Francisco y Susana recibieron la llamada sorpresa de Andrea, una de sus mayores fans: “Entre disco y disco hacen mucha gira y nunca paran”, agradece Andrea. Susana asegura que llevan las redes mejor que ellos mismos: “Tenemos mucha suerte”. Andrea cuenta cómo surge ser presidenta del club de fans: “Un compañero me pidió ayuda y yo no lo dudé porque se lo merecen. Llevo siguiéndoles 12 años y su directo es un espectáculo”.

Detalles del nuevo disco

Antonio Hueso ha intentado sacar la mayor cantidad de información posible. “Todas las canciones ya están escritas”, adelanta Francisco y Susana añade: “Francisco, nunca para, le cambia los acordes, a veces me enfado con él”. Francisco confiesa ser un poco maniático a nivel de composición: “Si tenemos fecha, apretamos hasta que lo tengamos que sacar. Las canciones estás listas, pero como salen nuevas, a lo mejor alguna sustituye a las que están”.

“Estamos planteando hacer un disco recopilatorio de aniversario que iba a ser a los 20 años, pero con la pandemia fue imposible. Ahí queremos contar con compañeros y recuperar canciones clásicas”, confiesa Efecto Mariposa. Entre todos los artistas posibles, Susana confiesa que le encantaría hacer una colaboración con Chris Martin de Coldplay. Dale al PLAY para ver si Susana y Francisco se conocen con un juego que les han planteado María Ruiz y Antonio Hueso y escuchar ‘Ley de la gravedad’ en directo.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Efecto Mariposa?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. El interior de la primera caja escondía una fotografía: “Esa foto es del primer concierto que hicimos juntos y ahí cantaba Frasco y hacía coros. Ahí fue donde empezó toda esta locura. Frasco era un melenudo y era muy popular en el barrio”.

En la segunda caja se encontraba uno de sus discos: “Este es el último disco que tenemos en formato físico, ‘Vuela’. De cada disco, dejamos uno plastificado y lo metemos en una caja para un futuro y hacer una cápsula del tiempo y meterlos. Este es nuestro ritual”.

La última caja contenía un anillo: “Este anillo me lo hizo nuestro peque y, antes del maquillarme, me lo pongo y creo que me trae suerte. Es otro de mis rituales. Esto me lo hizo hace mucho tiempo con celo. Nico toca el piano y tiene su canal de YouTube que se llama “Nico´s Piano Channel”. Él tiene oído absoluto”.

Efecto Mariposa responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a preguntas indiscretas formuladas por personas que los conocen muy bien. La primera pregunta vino de la mano de Manolo García:¿Cómo haces para mantener la voz en las giras?: “Recuerdo el día que le conocí, fue en un tren. Creo que me dijo que tiene miedo a volar. Lo único que hago para cuidarme la voz es dormir bien, beber agua y calentar la voz cantando antes del concierto. No suelo quedarme afónica, así que funciona”.

La segunda pregunta la formulaba Miriam Rodilla: ¿Qué sucedió con tu hijo y una llave del coche?: “Estábamos de gira y de repente, nos encontramos con un bebé en casa y eso de que te cambia la vida es literal. Cuando fui a dar un primer paseo con él, iba cargada de cosas y aparqué en el paseo marítimo y fui a sacar el carrito del maletero y me dejé las llaves dentro del coche con el niño dentro. Llamé corriendo a Frasco y pasé el peor susto de mi vida. Yo ya pensaba en romper el cristal”.

Por último, Almudena Navarro preguntaba si eran conscientes de haber producido un efecto mariposa entre vuestros fans: “Sí. Mucha gente nos ha contado que ha encontrado a su pareja en alguno de nuestros conciertos y se han casado y han tenido hijos. Es algo muy bonito. Recuerdo una familia que nos trajo unos muñecos personalizados como nosotros y eran de sus hijos porque se habían conocido por nosotros”.