Chema Martínez en TRECE: “Hay que fomentar el deporte en las escuelas y que las federaciones se renueven"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a un invitado muy especial: Chema Martínez. El atleta, y uno de los mejores fondistas españoles de la historia, ha comenzado la entrevista relatando algunos de sus retos más extraños: “Cada competición supone un nuevo reto que me hace superarme. No me suelo quedar con las cosas malas, me quedo con lo positivo. Trato de aprender mucho”.

Con tres hijos y entrenando cada día, Chema Martínez, aparentemente, parece que no tiene momentos de pereza, pero asegura que sí, aunque los afronta de forma positiva: “Me cuesta mucho despertarme por las mañanas y bajo las escaleras al revés. Mis piernas tienen más de 200.000 km recorridos. Siempre estoy cansado, así que me retiraré cuando esté cansado de estar cansado. Aprendemos a convivir con eso, lo que tengo es positividad y energía. No se puede estar quieto”.

¿Es disciplinado Chema Martínez en sus entrenamientos? Su entrenador, David Navarro, nos lo cuenta: “Estar a la altura de Chema es muy complicado, tiene ADN de competición. Chema es el típico ejemplo de una persona que ha sido competidor y es muy disciplinado. Cuando quedamos a una hora él llega antes que yo”.

Chema Martínez ha escrito ‘R-evolución’, libro sobre conseguir el éxito a través de los fracasos: “Hay una problemática con los deportistas que dejan de serlo y se enfrentan a la vida real, y muchos no saben dar ese paso. Creo que he sabido actualizarme y evolucionar, es de lo que hablo en este quinto libro. Todo parte de una revolución interior, tiene que estar preparado para que los cambios te cambien a mejor. Después de tantos errores me he preparado para el futuro”.

“Hace 40 años nadie pensaba en el deporte de esta manera y en mi casa, mi padre y mi madre fumaban. No lo veían como una vía de futuro”, advierte Chema y cuenta cómo fueron sus comienzos: “Yo jugaba haciendo deporte y así comenzó. Con 18 años empiezo a estudiar deporte y me di cuenta de que esto era lo que quería y es un punto de inflexión. Entreno para ser el mejor. Pasé de ser una persona que no tiene nada que ver en el deporte a nivel familiar a que el deporte sea mi vida entera”.

Chema Martínez ha corrido con personalidades como Juanma Castaño, Raúl Gómez o Teodoro García Egea: “Me encanta compartir mi pasión con cualquier persona. Es muy divertido verlos hacer deporte. Se conectan las energías. No se disfruta corriendo, se disfruta después. Correr no es divertido, pero cuando terminas te sientes muy bien. Entrenar es salud, olvidarte del crono. El deporte es para todos”. Chema ha sido capaz de bajar del vagón del metro, correr y volver a subirse al mismo vagón en la parada siguiente.

¿Qué político aguantaría una carrera con Chema Martínez?

Chema nos cuenta si ha corrido o le gustaría correr con los políticos: “Con Ayuso tengo pendiente hacer un entrenamiento con ella. Isabel ha corrido una media maratón, sabe lo que se sufre, y para mí merece todos los respetos. Últimamente me evita, no sé si no quiere correr conmigo”, bromea. “Con Edmundo Bal no he corrido, tiene una zancada más amplia. Los políticos son gente con mucho tesón. Le diría que redujese la zancada para ser más eficiente y no perder energía. Pedro Sánchez ha hecho deporte, pero le gusta correr elegante. Rajoy es el político que camina, no corre, y es una manera de hacer ejercicio. No todo el mundo tiene que correr, es una terapia y puedes poner en orden tus ideas”.