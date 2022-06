César Antonio Molina, en TRECE: “La Educación, como la Sanidad, debería ser una cuestión de Estado”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, un invitado muy especial: César Antonio Molina. El exministro de Cultura, gran seguidor del programa, ha comenzado la entrevista comentando la falta de seguridad en la final de la Champions: “Yo he viajado muchas veces a París y esta vez me lo he encontrado muy abandonado. Me duele mucho decir esto porque París para mi capital después de La Coruña y Madrid, que son mi casa”.

César estudió Derecho y Ciencias de la Información, llegando a ser director del Instituto Cervantes y ministro de Cultura. ¿Cómo llegó esa llamada?: “Yo dirigía el Círculo de Bellas Artes y pasaba mucha gente por allí. He sido también profesor de Periodismo y conocía a mucha gente. A través de uno de esos contactos, me llamaron por teléfono primero para ser el director del Instituto Cervantes y luego ministro. No me sorprendió porque era el ministerio de Cultura, porque era un escalón más de los que ya había caminado. Creo que de todos los ministros soy el que más pertenecía a la cultura y la gestión cultural”, subraya César, al que le precedía un gran currículum en el sector. César Antonio Molina fue ministro de Cultura en el Gobierno de Zapatero entre 2007 y 2009.

La Feria del Libro empezó el pasado viernes 27 de mayo y estará hasta el próximo día 12 de junio: “Es un placer volvernos a encontrar con los libros, en la calle, con los autores, los lectores… siempre es una fiesta y una alegría, aunque gente como yo pasa por librerías y estamos al tanto, quizá esto es lo que debería fomentarse con la feria… que no fuera una cosa excepcional y que la gente se acostumbre a ir a las librerías”. César también destaca la importancia de enseñar a la gente joven el valor de la lectura y cómo animarlos a encontrar el género que les atraiga.

César Antonio Molina ha realizado, en ‘La Azotea’ de TRECE, sus cuatro recomendaciones para leer este verano: “El primero es ‘En el vientre de la ballena’ de George Orwell. Es una historia sobre lo que ha significado la cultura y el valor que tiene en la actualidad. El segundo es ‘La voz de entonces’ de Berta Vias Mahou. El tercero sería ‘Roma desordenada’ de Juan Claudio de Ramón, un libro precioso de Roma desde el punto de vista de su época. Y, por último, ‘Volver a Shangri-La’, de Jorge Eduardo Benavides, un lugar donde solo suceden cosas maravillosas”. María Ruiz recomendaba un quinto, ‘¡Qué bello será vivir sin cultura!’ de César Antonio Molina.

“Creo que van ocho o nueve leyes de educación y cada una ha ido a peor. La educación, como la sanidad, debería ser una cuestión de Estado. Deberían ponerse de acuerdo y tendría que valer para una larga temporada. No entiendo la manía de perseguir y tratar de hacer desaparecer de la enseñanza las Humanidades, un “genocidio” cultural. Esto nos enseña a saber en qué país vivimos”, puntualiza con pena César. “Un país mal educado conduce a una carencia de libertad y de pensamiento tremendo que puede ser más instrumentalizado por el poder”.

César Antonio Molina responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a preguntas indiscretas formuladas por personas que los conocen muy bien. La primera pregunta viene de la mano de Paco Vázquez:¿Crees que la educación está en peligro?: “Cuando se va contra la meritocracia – el esfuerzo, el deseo de conocimiento… - pues se desmorona. La vida se hace a base de esfuerzo. Ir contra eso, decir que se puede pasar cursos suspendiendo, decir que la gente que suspende es porque pertenece a una clase social más baja y no tiene medios… todo esto va contra la jerarquía del saber y del conocimiento, todo esto es malo y la sociedad lo va a sufrir”.

La segunda pregunta la formulaba José Luis Pérez: ¿Crees que llegaremos a conocer quién protegió a los saqueadores del Odyssey?: “Se acaba de aprobar una ley del cine que también ha provocado conflicto. Los creadores deben ser libres e independientes y eso es lo que procuramos ser. Creo que son tres cosas fundamentales”.

Por último, Adrián Naranjo preguntaba si la televisión ha dejado de lado los programas culturales: “Yo os agradezco mi presencia por la presencia a la cultura. Creo que hacen falta programas culturales y la difusión de la lectura y el cine, aunque en esta casa hay un programa maravilloso del cine (‘CLASSICS’). Yo creo que es curioso que en otras épocas había más presencia de la que hay hoy y no creo que tenemos que tener miedo a que haya más espectadores o menos, sino que sean buenos”.