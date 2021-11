Bieito Rubido en ‘La Azotea’: “Hay una dictadura de lo políticamente correcto que va en contra de la libertad"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, a un invitado muy especial: Bieito Rubido. Coruñés, periodista y director de ‘El Debate’ expresaba su agradecimiento por estar en el programa: “Llevo fatal lo de madrugar. Estudié periodismo pensando que no iba a hacer más que madrugar y desde entonces no he hecho más que trasnochar”.

Bieito, coruñés de pro, ha dirigido ABC y, actualmente, está al mando de ‘El Debate’, un diario online: “Me gusta el papel, siempre creí que iba a durar más y está en un momento de declive. Las nuevas generaciones se suman a la información a través del mundo digital y ahora hay una oferta excesiva. Yo aspiro a que ‘El Debate’ se quede”.

“Si piensas en la secuencia histórica, siempre van pasando etapas y la nuestra no es la que permanece. Los soportes de la información van variando. No querría que desapareciera el papel, pero la prensa en papel sufre mucho en España, no en otros países de Europa”, señalaba Bieito que, además, opina sobre si existen diferencias entre dirigir un periódico online y uno con tirada en papel: “Lo esencial es lo mismo, tienes que decidir qué es lo que quieres publicar, qué es interesante y qué no. La esencia del periodismo es lo mismo”.

Acostumbramos a ver a Bieito Rubido en numerosas tertulias y debates televisivos: “Es una mentira permanente, ¿cuántas veces nos va a mentir sobre la reforma de la reforma laboral? No hay reforma de la reforma laboral. Sánchez fía todo a los fondos europeos y, de momento, Sánchez está atrapado entre sus socios y Europa”.

¿Qué va a pasar con la factura de la luz?: “Es de los temas más preocupantes. Esto afecta a los particulares y a la industria. Va a ser muy difícil que baje la factura de la luz porque hemos hecho una transición muy radical y hemos dejado de quemar carbón y dependemos mucho del gas de Argelia y las relaciones diplomáticas con el norte de África las hacemos muy mal”.

El último trabajo de Bieito Rubido: ‘Contar la verdad’

Bieito Rubido ha publicado ‘Contar la verdad’, una confesión periodística tras abandonar ‘ABC’. Explicaba cómo gestiona las presiones para no publicar cierta información, como director de un medio: “Las presiones llegar de todo tipo. La mayoría lo dicen directamente, te dicen que eso ya lo tenían otros y que no lo han querido publicar. Lo que he aprendido es que te dejas presionar si quieres. Yo he escuchado, pero después hacía lo que quería hacer”.

Bieito Rubido responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Cristina López Schlichting, ¿Crees que Yolanda Díaz será la gran presidenta del futuro?: “No lo veo. Liderará una extrema izquierda, tiene habilidades para comunicar y es una mujer con una simpatía personal, pero la gestión es otra cosa. Estamos en un momento en el que prima más lo emocional que lo racional. No creo que Pablo Iglesias esté alentando la candidatura de Yolanda Díaz, creo que ella tiene agenda propia”.

La segunda pregunta la formulaba Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ de COPE, ¿Cuánta culpa tenemos los periodistas de ser políticamente correctos?: “Los peristas nos autocensuramos en exceso. Hay una dictadura de lo políticamente correcto que va en contra de la libertad y el debate”.

Por último, José Luis Pérez preguntaba por su mejor experiencia periodística a lo largo de su carrera: “Dirigir ‘La Voz de Galicia’ y ‘ABC’ ha sido la cumbre de mi carrera periodística. No puedo elegir un momento, tengo muchos. La carrera periodística está llena de grandes satisfacciones”.

