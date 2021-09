Ana Samboal reacciona, en 'La Azotea' de TRECE, a una de sus pilladas en directo

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, a una invitada de lujo: Ana Samboal. La periodista está de estreno. Este fin de semana comienza el nuevo programa informativo y de debate de TRECE, los sábados y domingos de 21h a 00h: ‘Código Samboal’. La presentadora nos adelantaba qué podemos esperar: “Es un programa informativo y con reflexiones intentando ir un poco más lejos de la noticia. Pablo Casado será nuestro primer invitado, espero que sea el primero de muchos porque hemos invitado a todos los miembros del Gobierno, también a la oposición, también a presidentes de empresas porque creo que tienen muchas cosas que decir y poca presencia en los medios”.

Ana asegura que le “impone” el hecho de que el programa lleve su apellido: “Tiene un plus de responsabilidad. De hecho, cuando lo vi dije ¡No!”. Después de haber trabajado en, prácticamente, todas las franjas horarias con diferentes programas a lo largo de su carrera, Ana confiesa cuál ha sido la más complicada: “Cuando empecé a trabajar. Justo acababa de terminar un máster en economía y empecé las prácticas en un programa que empezaba a las seis de la mañana. Como era becaria tenía que llegar a las 4 y dormía 4 horas por la noche y otras 4 por la mañana. Al mes me planté en el despacho del director de informativos y le dije “no sé a qué hora comerme un cocido”, y le dije que me pusiera otro horario”.

Antonio Hueso y María Ruiz han repasado las personas más importantes de la vida de Ana Samboal: “Mi madre es la mujer más importante de mi vida, sin ninguna duda. Somos cuatro hermanos y nos ha sacado adelante porque mi padre murió muy joven. Le estoy profundamente agradecida”, confiesa Ana visiblemente emocionada. María le ha mostrado una foto familiar, le ha confesado que tiene la misma mirada, pero Ana da su punto de vista: “Tengo una enfermedad autoinmune y me cambiaron los ojos y me costó mucho. Por eso cuando me preguntan si me haría cirugía estética, digo que no lo sé, porque el proceso de mirarte al espejo y no reconocerte es muy duro”.

La periodista lo es por vocación: “Siempre he querido ser periodista. Yo quería escribir. Iba con mi abuelo a leer el periódico, al volver a casa pasábamos por la puerta de la Iglesia de Santa Teresa, que tenía un libro y una pluma y yo quería ser como ella y escribir en los periódicos que compraba mi abuelo”. Y finalmente, Ana ha desarrollado toda su carrera profesional en televisión, y esto ha permitido que podamos disfrutar de algunas pilladas en directo. Antonio Hueso le ha propuesto que recree ese momento tan divertido.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Ana Samboal?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos.En la primera caja de Ana estaba la Antena de Oro de ‘TRECE Al Día’ que ganó el programa cuando lo presentaba junto a José Luis Pérez: “Tengo otra en casa, la Antena de Plata, es muy bonita. Que te den un premio los compañeros es un orgullo”.

En la segunda caja, Ana descubrió algo que no le gustó, unos globos. “En el cumpleaños de uno de mis sobrinos me explotó en la cara, inflándolo, y me cortó la retina. Yo no inflo un globo. Fue u accidente. Si hablas con los oftalmólogos te cuentan muchas anécdotas de accidentes así”.