Esperanza Aguirre confiesa en "La azotea" de TRECE el momento más duro de su carrera política

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido este lunes en su inauguración a una madrina de lujo: Esperanza Aguirre. La expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha subido a la azotea para recordar algunos de los momentos estelares de su carrera política, además de contar muchos secretos sobre su vida personal y familiar.

Durante la entrevista, Aguirre ha tirado de 'orgullo de abuela' y ha admitido estar disfrutando de sus nietos. Además, es muy madrugadora y a eso de las 23.30h. ya suele estar en la cama. La presidenta 'más castiza' también se muestra muy satisfecha de su trabajo como servidora pública. "Todo lo que he hecho en política lo he hecho pensando que era lo mejor para los madrileños, especialmente para los que lo estaban pasando peor", ha dicho. Y tiene muy buenas palabras para Isabel Díaz Ayuso, a quien no duda en situar como presidenta del PP madrileño. "Decir que no debe ser presidenta del partido es ayudar a Sánchez. No veo por qué no se va a poder presentar, porque creo además que los afiliados la van a votar", ha señalado en una crítica velada a Pablo Casado.

Pero no todo han sido buenos momentos para Aguirre en la política. Al accidente de la avioneta con Rajoy o el atentado de Bombay, debe sumar su peor momento cuando era concejal de medio ambiente. "Un día hubo en Madrid una especie de huracán, se cayó una rama y una niña quedó parapléjica ya que la rama cayó sobre su espalda en plena calle. Ahora esa niña es abogada y madre y es feliz, pero sigue en silla de ruedas", ha lamentado Aguirre.

Esperanza acaba de presentar un libro titulado "Sin complejos", donde reflexiona sobre su paso por la política. "Demasiadas veces nos hemos plegado a los gurúes de la corrección política, a los fabricantes de ideología de la izquierda... No tenemos por qué plegarnos. No tenemos que pensar lo mismo que las personas de izquierdas. Tenemos libertad de expresión y de opinión", ha dicho.

Con María y Antonio, Aguirre también ha sacado pecho porque Isabel II la condecoró como Dama Comandante honoraria de la Orden del Imperio Británico, una de las distinciones más altas. "Es tres veces más valiosa que la de Beckham", se jacta. Además, ha contado que se casó a la vez que una de sus hermanas, que el alcalde Martínez-Almeida es mejor que ella jugando al golf, que desde su incidente en Callao apenas ya saca dinero de los cajeros y que le debe mucho al programa 'Caiga Quien Caiga'. "Querían hacerme pasar por tonta, pero me dieron fama por toda España. Mis asesores me decían que no hablara con ellos, pero yo lo hacía. Gracias a eso, la gente descubrió que soy muy simpática", ha explicado.