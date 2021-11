El agradecimiento de José Sacristán por el Goya de Honor 2022: “Amo mi oficio”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a un invitado muy especial: José Sacristán. “Gracias por vuestra felicitación. La noticia me pilló volviendo a casa de trabajar”, explica el actor tras haber sido galardonado con el Goya de Honor 2022.

José Sacristán contaba el significado que tiene para él recibir este premio: “Siempre vienen bien, pero es temerario vivir pendiente de los premios. La medida del éxito la da la continuidad del trabajo. Cuando viene un premio así de la Academia me siento satisfecho y orgulloso. Es agradecido que el reconocimiento venga de la Academia”. José Sacristán ya está preparando su discurso de agradecimiento: “Me lo estoy imaginando. Estoy tratando de elaborar unos palabros”.

“Me preguntaron si era a continuar hasta que el cuerpo aguante, pero yo digo que no, no voy a salir al escenario de cualquier manera”, apuntaba Sacristán. “Me gusta mi oficio, lo amo y presumo de saber un poco de cine”. Aun así, no puede elegir una de sus películas sobre las demás: “Unas me gustan más y otras no tanto, pero a todas mis películas y mis trabajos los amo y respeto por igual”

En cuanto a las diferencias entre el cine de antes y de ahora, el actor destacaba que se centra en las “técnicas y mecánicas, lo demás es lo mismo. Es contar historias y contarla bien. Los avances técnicos, ahora, son espectaculares, aunque puede que se esté perdiendo algo de lo artesanal, pero es bienvenido. El amor a esto y el querer contar historias se siguen dando igual”.