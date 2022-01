El Tiempo, 27 de enero: El anticiclón mantiene la calma y las temperaturas gélidas de madrugada

Este jueves se registra una subida de los termómetros que viene acompañada de tiempo estable y ausencia de lluvias.

Se quedará un día radiante en buena parte del país, con cielos luminosos. No obstante, que no llueva no es buena noticia. Y es que la escasez de precipitaciones disminuye el nivel de los embalses de España al 45,1 % de su capacidad total, manteniéndose la situación de sequía en zonas del sur del país, sobre todo Andalucía. Preocupan cuencas como la del Guadalquivir, que no llega al 30%, o la del Guadiana, con un 30,6%. Asimismo, según la AEMET este puede ser uno de los cuatrimestres más secos de los últimos años. Es un dato a tener en cuenta porque de cara a los próximos días vamos a seguir exentos de lluvias.

Se mantiene un tiempo tranquilo marcado por el anticiclón, pero con matices, ya que en el sur peninsular sigue la presencia de nubosidad y precipitaciones débiles sin demasiadas consecuencias.

Por otro lado, el viento de levante continúa soplando con intensidad en la zona del Estrecho, por lo que se activan avisos amarillos por el oleaje. En Fuengirola, por ejemplo, han llegado a superar rachas de 40 kilómetros por hora y olas de hasta 4 metros de altura.

Fuera de la península encontramos otro escenario diferente. Se mantienen las precipitaciones en Canarias en forma de lluvia, granizo e incluso de nieve en zonas montañosas del archipiélago. Todo ello, acompañado de un descenso de las temperaturas.

En la península y Baleares sumaremos algún grado, aunque apenas perceptible. Este ascenso será una tendencia que se va a ir consolidando hasta el final de la semana. Solo bajan en el extremo norte y en el litoral mediterráneo.