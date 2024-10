El reconocimiento de 'El Partidazo de COPE' a los ganadores de la Antena de Oro en 'Tiempo de Juego'

En 'El Partidazo de COPE' se hizo un homenaje a Jorge Hevia, Gemma Santos, Andrea Peláez, Heri Frade y Germán Mansilla, de 'Tiempo de Juego' por ganar la Antena de Radio que concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión por "haber sabido recoger el legado de Pepe Domingo Castaño".

“Las personas que este año han tenido la labor más difícil en la historia de este medio de comunicación. Es decir, desempeñar y hacerlo con éxito la labor que en su día hacía, durante tantos años”, así se refería Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE' a los premiados.

Antena de Oro

En representación estuvieron en el programa Andrea Peláez, Germán Mansilla y Heri Frade; y Juanma Castaño les alabó comparándolos como los “Lamine Yamal de la comunicación”.

sustituir a pepe

La primera en hablar fue Andrea Peláez que estaba “orgullosísima” porque le había felicitado el Zamora CF, equipo de su ciudad natal. Para ella "ha sido un día muy emocionante”, aunque “yo lo que siento es que ojalá no hubiera llegado porque esto nos llega porque hemos tenido un año muy fastidiado, muy duro, muy difícil para todos, para la redacción entera y porque no está Pepe”, añadía.

Un momento muy especial para la zamorana porque cada vez que llega a 'Tiempo de Juego' trabaja para que “Pepe esté orgulloso, para que todos vosotros lo estéis de todo el equipo, para que COPE lo esté, para agradecer a los anunciantes”.

paco gonzález y su gran confianza en su equipo

Además quiso hacer un agradecimiento especial a Paco González, director de 'Tiempo de Juego'. “Si Paco no hubiera apostado por nosotros, yo creo que nadie lo hubiera hecho, ni nosotros mismos, porque yo no he apostado tanto por mí nunca como lo ha hecho Paco”, dijo emocionada.

Por su parte, Germán Mansilla dijo que “me alegro más que nadie por Paco, sinceramente. Más que por mí, más que por cualquiera de nosotros”. Mansilla siguió agradeciendo la confianza a González: “Es el que nos ha puesto aquí. Es que nosotros no creíamos para nada nosotros mismos cuando Paco nos sentó y nos dijo: 'quiero que esto lo hagáis vosotros'. Y sin Pepe que, al final, lo poco o lo mucho que sabemos nos lo ha enseñado él”.

Por otro, lado Heri Frade quiso agradecer a los anunciantes por no dejarles y también a los oyentes por darles “un voto de confianza”.