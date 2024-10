Heri Frade, en COPE Asturias: "Pepe estaría muy orgulloso; defender su legado era un reto complicado"

Heri Frade habló en El Cofrade su sección en Deportes COPE Asturias, sobre su primera Antena de Oro y la victoria del Oviedo ante el Almería en el Carlos Tartiere.

ANTENA DE ORO 2024

Jorge Hevia, Gemma Santos, Andrea Peláez, Germán Mansilla y Heri Frade, de Tiempo de Juego, han sido galardonados con la Antena de Oro que otorga la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión por "haber sabido recoger el legado de Pepe Domingo Castaño".

"Es un premio muy especial porque es por defender el legado de Pepe Domingo Castaño, que era un reto muy difícil... por no decir que era un 'marrón'. No dejamos de ser una familia y, en el momento en el que faltó el abuelo, en nuestras cenas de Nochebuena, que es cada Tiempo de Juego cada fin de semana, había que intentar disimular esa ausencia aunque fuese imposible. Gracias a Paco por decidir que fuésemos los sobrinos, los nietos los que nos encargásemos de ese papel, gracias a los oyentes por su bondad y comprensión. Gracias a los anunciantes porque no era lo mismo una publicidad en la voz de Pepe que en nuestra voz, es de valorar", explica Heri Frade en 'El Cofrade'.

La decisión de Paco González para continuar con la publicidad en Tiempo de Juego estuvo avalada por Pepe Domingo Castaño. "Pepe reconoció en varias entrevistas que era muy difícil sustituirle. Siempre dijo que le gustaría tener a una mujer haciendo la publi, pero aquí nos hemos colado nosotros", relata.

"Pepe seguro que está muy orgulloso. Nos diría que amemos y respetemos la radio y que la publicidad no es una pausa, es parte de la radio. Y más en Tiempo de Juego". La Antena de Oro llega solo un año después del cambio. "Me parece demasiado pronto, me da hasta ''cosa' que nos reconozcan esta labor tan pronto, pero hemos estado tan centrados en que el legado de Pepe Domingo fuera adecuado, de que estuviera orgulloso de nosotros y de que los oyentes no notaran el cambio que hemos parado el AVE con el pecho".

COPE Parte del equipo de Tiempo de Juego

Además de Pepe Domingo, Heri también recuerda a Paco González. "No es solo por la memoria de Pepe, esto es también por Paco. Todos notamos el vacío, pero el que de verdad tuvo que notar el vacío después de más de 30 años con su amigo y su ídolo es Paco. Creo que no ha verbalizado lo mal que lo ha pasado, pero creo que Paco lo ha pasado mal y también creo que ahora está algo mejor".

VICTORIA DEL OVIEDO SOBRE EL ALMERÍA

También hubo tiempo en El Cofrade para hablar de la victoria del Oviedo sobre el Almería (3-2) en el Carlos Tartiere. "Ajustado el marcador para lo que se vio en el partido. Con 2-0 el Oviedo vivió muy al ras, quizás no hacía tanta falta. Sí aprovechó muy bien el Oviedo las dudas del Almería en este inicio de temporada.

El partido ante el Almería recordó al Oviedo que se quedó a las puertas del ascenso con Luis Carrión, un equipo de mucho ataque. "El Oviedo ha ido mutando al rock and roll. Terminas de cerrar la plantilla con la liga en juego y el equipo ha ido cogiendo cuajo y sintonizando. Hacerse fuertes en el Tartiere es fundamental. El objetivo se puede conseguir. No todos los años son fiesta, pero sí creo que se está haciendo buen trabajo".

LaLiga Los jugadores del Real Oviedo celebran uno de los goles ante el Almería

Heri hizo un repaso de los nombres propios que le están llamando la atención en este inicio de curso. "Ilyas mola mucho. Moyano está asumiendo bien su papel de refresco, Cazorla da gusto verlo… y estoy viendo un muy buen papel de Pomares. Que la gente luche contra los prejuicios que hay contra ellos me gusta mucho. Y valoro mucho tener centrales como Costas y Calvo".

Se rindió a Santi Cazorla, que levantó al Carlos Tartiere tras un partido espectacular. "Es una pasada verlo. Hay jugadores que en directo ganan mucho. Cazorla es uno y Griezmann es otro, por ejemplo. Tienen el mapa del FIFA en la cabeza. Piensa más rápido que los demás y toma la mejor decisión antes que nadie. En un fútbol tan físico ver a alguien como Cazorla es muy difícil", remata.