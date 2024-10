Jorge Hevia, Gemma Santos, Andrea Peláez, Heri Frade y Germán Mansilla, galardonados con la Antena de Oro: "Es una noticia sobre todo bonita"

Ya conocemos a los ganadores de la 51º edición de los premios Antena de Oro que concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Entre ellos se encuentran nuestros compañeros Jorge Hevia, Gemma Santos, Andrea Peláez, Heri Frade y Germán Mansilla, de 'Tiempo de Juego'

En concreto, Jorge Hevia, Gemma Santos, Andrea Peláez, Heri Frade y Germán Mansilla, han sido galardonados con la Antena de Radio por "haber sabido recoger el legado de Pepe Domingo Castaño" e imprimir su propia personalidad en el programa número 1 de la radio deportiva en España. Siempre en nuestro recuerdo, Pepe.

Pepe Domingo Castaño

Dos de los galardonados han estado este lunes en Deportes COPE con José Luis Corrochano. El primero en intervenir fue Jorge Hevia que calificó como "muy de equipo" este galardón.

"Cuando tuvimos el complicado trance de pensar y ahora qué hacemos con lo de Pepe, sin Pepe, se pensó que lo hiciera el equipo", apunta Hevia.

"Que el equipo no haya roto ese legado de Pepe y que no haya estropeado nada y que cada uno haya honrado en la medida en lo posible es muy bonito", añade un Hevia que no duda en hablar de esta noticia como "sobre todo bonita".

También estuvo en Deportes COPE Germán Mansilla que mandó un mensaje de agradecimiento a todos los compañeros por las felicitaciones, pero también "a la casa, por dejarnos y confiar en nosotros, a Paco sobre todo por habernos puesto ahí cuando ni siquiera nosotros confiábamos en nosotros mismos".

Por último, mandó un cariñoso mensaje a Pepe Domingo Castaño: "Nos ha enseñado absolutamente todo, decirle que le echo de menos y que espero que vuelva pronto porque la que nos ha liado es grande".

'Solidarios por un bien común'

Y, por otra parte, ABSIDE MEDIA también está de enhorabuena porque el formato 'Solidarios por un bien común', de TRECE también recogerá la Antena de Televisión "por saber mostrar cada semana, de forma atractiva y entretenida, la labor social de la Iglesia y hacerlo a través de las historias de quienes lo hacen posible".

CONSULTA AQUÍ EL LISTADO DEL RESTO DE GALARDONADOS con la antena de radio

La Antena de Radio también la recogerán los siguientes medios y programas:

- RNE: Susana Santaolalla, "por la divulgación cultural, la promoción de libros y el entretenimiento, fundidos en el programa ‘Libros de Arena’"

- KISS FM: Toni Peret, "por su experiencia profesional como uno de los máximos exponentes de la Radio musical en España".

- Cadena SER: José Luis Sastre, "por su labor profesional en la co- presentación en el programa ‘Hoy por Hoy’".

- Onda Cero: Edu García, "por su labor profesional al frente de RadioEstadio".

- EsRadio: Isabel González, "por su labor al frente de la subdirección de ‘Es la mañana de Federico’".

¿Y cuáles son los premiados de la antena de televisión?

Estos son los compañeros galardonados con la Antena de Televisión:

- TVE: Anne Igartiburu, "por su papel como referente de la crónica de sociedad en ‘D Corazón’".

- Cuatro por Código 10, "la crónica de sucesos y actualidad con Nacho Abad y David Aleman".

- Telecinco: Carlos Franganillo, "por la dirección y presentación del Informativo de las 21:00h".

- La Sexta: Gloria Serra y ‘Equipo de Investigación’, "programa informativo que se ha convertido en un clásico de la televisión".

- Antena 3: Sonsoles Ónega, "por su labor al frente de 'Y ahora Sonsoles' en las tardes de Antena 3".

Y LA ANTENA PODCAST, EMPRESARIAL Y EXTRAORDINARIA LA RECOGERÁN:

La Antena Podcast la recogerán Xuso Jones y Ana Brito, por 'Poco se habla', "podcast de entretenimiento con un formato fresco, divertido e intergeneracional". Además, la Antena Empresarial va para 'Aquadeus', por "la celebración de su 25º Aniversario".

Por último, Rafael Nadal recogerá la Antena Extraordinaria "en reconocimiento a su respeto y cercanía a los Medios de Comunicación, a su extraordinaria carrera profesional y a los valores que ha sabido trasladar a la sociedad". Sobre este asunto bromeó Hevia durante su intervención en Deportes COPE: "Ya me ha dicho Angelito que como él no puede ir, que le hagamos unas preguntitas".

La entrega de premios se celebrará el próximo sábado día 16 de noviembre en el Casino de Aranjuez y será presentada por la periodista y presentadora de RTVE, Ana Belén Roy. La Gala podrá seguirse en directo a través de ClickRadioTV.