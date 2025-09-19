Juanma Castaño tiene claro a qué portero se parece más Joan García: "Esa parada con el pie se la he visto"

El debate ha surgido en El Partidazo de COPE, el programa dirigido por Juanma Castaño, donde la actuación de Joan García ha traído a la memoria la figura de una leyenda del fútbol español, Iker Casillas. Los tertulianos no han dudado en señalar las similitudes de sus intervenciones con las del que fuera capitán del Real Madrid y de la Selección Española. La conversación se ha centrado en la parada que ha realizado Joan García en la primera parte, cuando un centro de Elanga lo remataba Barnes en el segundo palo, pero ahí aparecía el pie del portero azulgrana para despejar la pelota.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press September 18, 2025, Newcastle, Tyne And Wear, United Kingdom: Anthony Gordon of Newcastle Untied scores past Joan Garcia of Barcelona to make it 1-2 during the UEFA Champions League 2025/26 Phase MD1 Newcastle United vs Barcelona at St James's Park, Newcastle, United Kingdom, 18th September 2025. (Credit Image: © Mark Cosgrove/News Images via ZUMA Press Wire)

Una parada 'a lo Casillas'

El momento clave del análisis ha sido esa espectacular parada con el pie que, para Juanma Castaño, ha sido un reflejo total del estilo de Iker Casillas. "La parada del pie a quién me recuerda? Casillas. Pero total". Esta intervención ha servido para que otros tertulianos se sumaran a la comparación, destacando que no se trata de un hecho aislado, sino de una serie de detalles que evocan al mítico portero de Móstoles.

Iker Casillas evitando el gol de Robben y Carles Puyol metiendo gol en las semifinales

Mucho más que una acción puntual

El parecido va más allá de esa parada salvadora. Juanma recordó el partido que jugó en Vallecas el Barcelona, donde ya apreció gestos que le evocaron al excapitán blanco. "En Vallecas ya le vi un par de cosas que me recordaban muchísimo a Casillas bajo palos". El director de El Partidazo de COPE destacó su agilidad, sus movimientos felinos y su forma de tapar la portería, cualidades que definían a Casillas en sus mejores años.

La conclusión en el estudio de la COPE ha sido unánime al valorar la fiabilidad del guardameta. La sensación general es que transmite una gran confianza a su defensa, un atributo clave para un portero de élite. "Es un portero muy seguro", afirmó David Sánchez, resumiendo en una frase la cualidad que, junto a sus reflejos, alimenta la creciente comparación con Iker Casillas en el panorama futbolístico actual.