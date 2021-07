Vivas, tras la declaración de persona 'non grata' de Abascal: "Sus palabras quiebran la unidad de España"

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha respondido en 'El Cascabel' de TRECE a todas las preguntas surgidas a raíz de que se declarase en la ciudad a Santiago Abascal, líder de Vox, como persona 'non grata' por unas declaraciones tras el incidente fronterizo entre España y Marruecos vivido en mayo de este año.

Para Vivas, "esto no se puede enfocar desde la perspectiva del resultado de una votación, hay que contar el trasfondo del asunto, una situación de angustia, un momento difícil para Ceuta. La percepción de los ciudadanos, que comparto, es que estábamos siendo invadidos y al borde del abismo. El señor Abascal vino una semana a Ceuta después de eso, hizo unas declaraciones muy perjudiciales para nuestra ciudad. De todo lo que dijo, destaco su afirmación demoledora para Ceuta, que en la Asamblea de la ciudad hay formaciones políticas que sirven a los intereses de Marruecos. Esto quiebra la defensa de la unidad de España, coincide con los argumentos que sostiene Marruecos para defender sus ilegítimas pretensiones sobre la soberanía de Ceuta".

"Estaba en juego la defensa de nuestra españolidad"

Por ello, Juan Jesús Vivas defiende que "la propuesta que se eleva al pleno tiene que ver con estas afirmaciones del señor Abascal y con la petición formal de declaración de persona 'non grata'. Presentamos una enmienda que no fue aceptada por Vox, se trataba de reconsiderar esas afirmaciones demoledoras, pero no votaron a favor. No estamos para declarar persona non grata a nadie, no es nuestro estilo, nosotros no votamos que sí, pero tampoco que no, porque estaba en juego la defensa de nuestra españolidad".

"El verdadero cordón sanitario lo estableció Vox desde que comenzó esta crisis"

"Desde el primer momento que se suscita esta crisis, el verdadero cordón sanitario lo ha establecido Vox que negó la necesidad de mantener una política de unidad de acción, responsabilidad y lealtad institucional. Nos han calificado al PP en la asamblea de cobardes, traidores y ‘promarroquíes’. En estas circunstancias debíamos elegir entre mantener la unidad, la soberanía del Estado, o abstenernos para presentar los pilares fundamentales para el futuro de los ceutíes".

El presidente de Ceuta sostiene que "Pablo Casado ha encontrado siempre un interlocutor dispuesto a servir a los intereses de Ceuta y de España y muy interesado de lo que ocurría en nuestra ciudad. La responsabilidad de la decisión adoptada de abstenernos es solo mía y asumo la responsabilidad. Los intereses de Ceuta siempre han estado por encima de todo e incluso de los del Partido Popular".

"Vox quiere la exclusiva de todo, quieren que solo exista ellos"

Además, insiste, "Vox quiere la exclusiva de todo, quieren que solo exista ellos. La exclusiva en la defensa de la integridad territorial, en la defensa de la españolidad, de cómo entender Ceuta o España. Ceuta es una sociedad plural y multicultural, o lo defendemos todos o debilitamos la principal fortaleza de la defensa de la españolidad de nuestra tierra. Nosotros somos diferentes, un partido de encuentro y de diálogo y queremos representar a Ceuta".

Por último, ha querido recordar que "Ceuta no ha vuelto a la normalidad aún, sigue existiendo un colectivo que calculamos entre 2.500 y 3.000 personas de las que llegaron aquellos fatídicos días, muchas viviendo en la calle o en situación de precariedad. Hago un llamamiento al Gobierno para hacer una petición de socorro para procurar que Ceuta vuelva cuanto antes a la normalidad que se logrará cuando salgan las personas que entraron de forma irregular".