La viuda de Víctor Barrios, tras la detención de Pablo Hasél: "Estamos desprotegidos ante los delitos de odio"

El torero Víctor Barrio falleció a los 29 años de edad como consecuencia de una cornada en el tórax. Por ese entonces, en 2016, Pablo Hasél, ya en prisión, publicó un tuit en su cuenta en el que se mofaba de la muerte del torero de este modo: “Si todas las corridas de toros acabaran como la de Víctor Barrio, más de uno íbamos a verlo”.

La mujer y viuda de Víctor Barrio, Raquel Sanz, explica en ‘El Cascabel’ cómo vivió aquellos días tras la muerte de su marido: “Era usuaria de redes sociales y me decido profesional a ello. Las usé esos días para agradecer las muestras de cariño. No fuimos conscientes del movimiento que se había generado hasta después. El dolor que sentíamos era tan grande que no podíamos prestar atención a eso”.

"El dolor era tan grande que no podíamos prestar atención a los insultos y el odio"

“Fueron centenares de tuits que agredían de una forma u otra el honor de Víctor y de nuestra familia", asegura Raquel Sanz. "La Fundación del Toro de Lidia y su equipo jurídico los que se pusieron a analizar esas muestras de odio que llegaron a través de redes sociales y decidieron qué publicaciones se llevarían a la justicia. Desconozco por qué el de Pablo Hasél no se llevó. La Justicia no nos protege en este sentido y no se denunció".