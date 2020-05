Sindicato de la fábrica de Nissan, sobre el cierre: "Se veía venir desde hace años y han actuado tarde"

"Según la marca, el cierre de la fábrica no es reversible. Pero desde el comité seguimos insistiendo en que Nissan tiene una continuidad y estamos en ello", explica en 'El Cascabel' el secretario de UGT Nissan. "Se veía venir desde hace varios años. La alianza con Renault y Mitsubishi no traía ningún vehículo nuevo y no había inversión en la factoría. Ha acabado ocurriendo".

"Vimos por los medios que Pedro Sánchez dijo que no cerraría la fábrica, pero hoy nos encontramos con que anuncian el cierre. Esto es una situación que se arrastra desde hace tiempo atrás y van a actuar tarde. Están en juego 3.000 trabajadores en Barcelona y hasta 25.000 si hablamos de empresas auxiliares y proveedores".