Narciso Michavila desvela las razones por las que no deberían celebrarse las elecciones catalanas el 14F

Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAD3, analiza en 'El Cascabel' los principales perjudicados y beneficiados de un aplazamiento electoral en Cataluña y expone las razones por las que deberían aplazarse. El sociólogo expone que “retrasar unas elecciones hay que pensárselo siempre dos veces” y señala que “es verdad que ha habido muchísimos países que se han visto en la obligación de posponer elecciones, aquí en España, Galicia y País Vasco tuvieron que retrasarlas, si se celebraran las elecciones el 14 de febrero, solo habría un caso en todo el planeta en el que se hayan celebrado elecciones con una situación peor de pandemia, que es Bosnia-Herzegovina”.

Ante las comparaciones de estas elecciones con las elecciones celebradas recientemente en Estados Unidos dónde Joe Biden ha sido el ganador, el sociólogo defiende que “la tasa de mortandad en estos momentos en Cataluña es tres veces superior a la tasa de mortandad por covid a la que había en noviembre en EE.UU. cuando se votó”. Y afirma que lo más lógico es “hacer caso a los científicos y a los epidemiólogos y no atrevernos a tener esas elecciones el 14 de febrero”.

El presidente de GAD3 manifiesta en TRECE que “quiero creer que el Partido Socialista no está cometiendo el mismo error que cometieron en el año 19 cuando se fiaron de las encuestas de Tezanos que les daba que si repetían elecciones e iban en noviembre a las urnas sacaban hasta 150 escaños, y al final, no solo no subieron si no que bajaron”. Y critica que “parece que los políticos no aprenden lo suficiente a pesar de que se lo decimos los que vivimos precisamente de testar el voto, que ni para retrasar ni para mantener las elecciones hagan caso de las encuestas de voto de ahora mismo, porque en estas 5 semanas puede cambiar muchísimo la situación”.

Ante las criticas a Salvador Illa como candidato para las elecciones catalanas tras ser el responsable de la gestión de la pandemia en nuestro país, el sociólogo defiende que “la realidad es que el elector está siendo bastante benévolo con las distintas administraciones y en general con los gobernantes de Madrid porque no les responsabilizan de una crisis de tal envergadura” y explica que “el catalán está votando en muy buena medida pensando en cerrar página del procés y en la misma encuesta de la vanguardia nos salía un apoyo a la independencia de Cataluña de un 43%, la más baja en décadas, y lo que está deseando es empezar a preocuparse de los problemas reales que tienen ahora mismo que son el empleo, la economía y combatir al virus”.