Miguel Garrido, sobre los ataques de Ximo Puig: “Que no incordie a los madrileños y se centre en su comunidad”

Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE las palabras de Ximo Puig acerca de la menor presión fiscal de la Comunidad de Madrid en comparación con la que aplica en la Comunidad Valenciana.

Garrido considera que "estos ataques obedecen a varios objetivos. Pretenden disfrazar sus fracasos en la gestión de estas regiones con las mismas herramientas que Madrid. Demuestran que las políticas eficaces para fomentar crecimiento, empleo y bienestar son las que se aplican en Madrid y ahora en Andalucía de bajar impuestos. Quieren que esto no se perciba impidiendo que Madrid pueda aplicar esas políticas. También obedece a intereses ideológicos, este Gobierno desde el principio propuso subir impuestos para conseguir una mayor recaudación fiscal. El esfuerzo fiscal de los madrileños es el mayor de España, pagan más. Tapar los fracasos y una cuestión ideológica".

Además, Miguel Garrido apunta a que "con el señor Ximo Puig, es recurrente y bajo cualquier excusa decir que en Madrid no se hacen bien las cosas. Debería centrarse en gestionar su comunidad autónoma. En Madrid la economía sumergida es del 16%, pero en Valencia es superior al 25%. Que haga bien su trabajo y que el esfuerzo fiscal no se reparta en solo unos pocos que cumplen, mientras que otros viven al margen de la legalidad. Valencia es una de las comunidades con una presión fiscal más alta. Valencia no aporta nada al fondo de solidaridad interregional, mientras que Madrid aporta el 68%. Que proponga un impuesto especial a Madrid por la capitalidad, ya está bien".

"El señor Ximo Puig debería ser más sensato con sus palabras, nos jugamos mucho en España"

En este sentido, el presidente de los empresarios madrileños ha añadido que "Ximo Puig ha permitido decir que en Madrid hay un “procés oculto”. Tal y como vivimos la situación en España con la tensión generada por los independentistas y su chantaje al estado, que se permita decir eso es una frivolidad impropia de un responsable de la categoría de un presidente autonómico. Debe ser más sensato, nos jugamos mucho en España".

Por último, ha recordado ante estas críticas que "Madrid tiene las mejores infraestructuras de España, más hospitales, universidades y los mejores servicios. La actividad privada permite financiar mejor los servicios públicos. Hay colaboración público-privada y son más eficientes y de calidad los servicios".