Lucía Jiménez, presidenta de Acavite: "El Polisario ha salido impune a costa de la sangre de los españoles"

Lucía Jiménez es presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), la cual representa a casi 300 familias que han sido víctimas de Brahim Gali y que llevan esperando 9 años a que la Audiencia Nacional haga justicia sobre las demandas que no solo esta, sino más asociaciones a nivel nacional, presentaron. Tras la salida de España del líder del Polisario, Jiménez ha concedido una entrevista a 'El Cascabel' de TRECE.

En ella, Lucía explica que su asociación "aúna a casi 300 familias huérfanas y viudas, mayoritariamente canarias, que desde la década de 1973, nuestros padres trabajaban como operarios en la cinta transportadora de la mina de fosfato en el antiguo Sáhara español. Cuando se produjo el proceso de descolonización y muchos civiles sufrieron atentados por el Frente Polisario, mi padre quedó gravemente herido y posteriormente falleció a consecuencia de las heridas por ese atentado con una bomba”.

?? "Con la descolonización del Sáhara español, muchos civiles sufrieron atentados por el frente polisario, mi padre quedó gravemente herido y posteriormente falleció a consecuencia de las heridas por un atentado".



?? Lucía Jiménez, presidenta Acavite, en #ElCascabel2Jpic.twitter.com/ltcuFDkawX — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) June 2, 2021





Lucía Jiménez señala en TRECE que “el Frente Polisario empezó una escalada de ametrallamiento y muchos militares y altos mandos de quienes estuvieron allí sufrieron secuestros, torturas contra pesqueros españoles. El expresidente Felipe González expulsó a la cúpula que tenía su sede en Madrid porque ametrallaron a uno de los barcos españoles”.

"No se entiende que España no haya hecho nada, nos han dejado viudas y huérfanas"

“Brahim Gali tiene la responsabilidad junto a otros líderes. El Frente Polisario ha disfrutado de impunidad durante 50 años a costa de la sangre de los españoles. Desde 1975 España y Marruecos se comprometían a dar seguridad a los españoles, y no lo hicieron y el Frente Polisario aprovechó. Han tenido mucha culpa de lo que nos ha pasado a unas pobres viudas y huérfanas que nos han dejado desamparadas. Ahora que me doy cuenta de esta situación y no lo entiendo. Desaparecían los barcos o las muertes las hacían pasar por accidentes laborales, no se entiende que España no haya hecho nada”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? "Brahim Gali tiene responsabilidad. El Frente Polisario ha disfrutado de impunidad durante 50 años a costa de la sangre de los españoles. No se entiende que España no haya hecho nada".



?? Lucía Jiménez, presidenta Acavite, en #ElCascabel2Jpic.twitter.com/AkU4oCqZaJ — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) June 2, 2021





Por último, la presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo ha manifestado que “el Frente Polisario ha hecho una cosa buena para ellos, la autopropaganda en España para poder sobrevivir y subvencionarse bajo el pretexto de la ayuda humanitaria”.