Lina, amiga de Samuel: "He declarado y, de momento, estamos contentos por el resultado

La investigación por la muerte del joven Samuel Luiz sigue abierta y hay tres detenidos de entre 20-25 años, dos varones y una mujer. Algunos apuntan que la clave, para esclarecer el crimen, podría encontrarse en esta chica si identifica ante el juez a los autores del asesinato, aunque no está considerada la autora material de los hechos. En 'El Cascabel' hablamos con Lina, amiga de Samuel, y testigo de la brutal agresión mortal, además, hablamos con José María Benito, inspector de Policía.

La amiga de Samuel relata lo que ocurrió

“Al salir del local, estábamos haciendo una videollamada con mi móvil, pasaron el chico y la chica diciéndonos que no grabáramos, nosotros les dijimos que estábamos haciendo una videollamada, pero el chico volvió a insistir, sobre todo, dirigiéndose a Samuel. Acto seguido se lanzó sobre Samuel agrediéndole, yo me metí por medio, pero la otra chica me sacó empujándome al suelo, vi que otro chico sacaba a Samuel de la pelea y me quedé tranquila pensando que terminaba la pelea, busqué su móvil, pero no estaba, de pronto me giré y vi mucha gente corriendo y empecé a pedir ayuda y cuando llegué Samuel estaba inconsciente siendo atendido por un médico. Pronto vino la policía local y las ambulancias para intentar reanimarlo, y de ahí se lo llevaron al hospital”, relata Lina. Por otra parte, cree que uno de los chicos era latino y la otra chica española pero no sabe si iban drogados o el estado en el que se encontraban.

En relación a los agresores, Lina afirma que según lo que le dijeron, fueron siete los que participaron en la agresión Samuel, tres de ellos han sido detenidos. “Samuel era un pilar en su familia, en sus amigos, atento, amigo de sus amigos, buena persona, estaba en los buenos y malos momentos y te ayudaba en todo”, así lo describe su amiga. Además, Lina cuenta que ya le han tomado declaración y, aunque no puede decir nada, están, de momento, "contentos por el resultado".









Últimos datos de la investigación

José María Benito, inspector de Policía, pone de manifiesto que “la mayor dificultad con la que nos estamos encontrando, con los compañeros de La Coruña, es tratar de delimitar la participación de cada uno de los implicados, por lo tanto, se está demorando la investigación. Estamos investigando las cámaras, recabando declaraciones de testigos y habrá, con seguridad, más detenidos”. “La primera pareja que le increpa por creer que le estaban grabando lo que hacen es dejarles en paz en un momento dado y avisar al resto de los componentes de ese grupo para propiciar la paliza”, explica.

Por otra parte, en relación a los disturbios producidos en la Puerta del Sol de Madrid en el que radicales aprovecharon la manifestación por la muerte de Samuel, Benito recalcó que “la misión de las autoridades policiales en una manifestación es protegerla de aquellos elementos ajenos que pretendan reventarla”. “La Brigada de Información ha detectado a siete componentes que han sido detenidos y son conocidos por la policía por haber actuado en otras ocasiones. Sin embargo, había más de estos siete, en los enfrentamientos que se produjeron frente a la policía”, confirma. Finalmente, el inspector de Policía, añade que “son los mismos de siempre los que están causando daños y atacando a la policía, pero estamos recibiendo críticas políticas por la actuación policial y la Delegación del Gobierno que ordenó las cargas policiales, se supone que tendría que defendernos, pero nos dice que va a abrir una investigación para depurar responsabilidades”.