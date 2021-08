José Ramón Pin, en TRECE: "La deuda la vamos a pagar los de siempre, las rentas bajas y las clases medias"

El economista José Ramón Pin ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la última hora de la inyección económica europea y los hitos que debe cumplir el Gobierno.

El profesor de Economía en IESE recuerda que la ministra ha dicho que se está rebajando el porcentaje pero no la deuda y explica en su opinión que ”vamos mal y no diría que cerremos al 122% sino al 125% si se calcula bien, esto es terrible porque ese dinero habrá que devolverlo en un futuro, ahora la ministra está tranquila porque los tipos de interés se mueven cerca del 0%, por lo tanto no cuesta tener dinero prácticamente sino devolverlo pero cuando venga la inflación que está viniendo y la Reserva Federal americana anuncie que suba los tipos de interés que va a ser pronto, el Banco Central Europeo no tendrá más remedio que subirlos porque sino el dinero europeo irá a Estados Unidos y se paga más, por tanto el BCE cuando suba los tipos de intereses con ese volumen de deuda tendremos que pagar intereses fuertes, por tanto nuestro déficit subirá y habrá que reducir gastos o aumentar impuestos. Ese 125% del PIB lo vamos a pagar los de siempre, las rentas bajas porque la inflación es un impuesto de los que tienen menos y las clases medias por otra parte”.

Por otra parte, Pin asegura que “no vamos a recuperar el 10% que perdimos en 2020 este año y la otra hipótesis no es posible porque tenemos una seguridad social que este año ya debemos 92.000 millones de euros, en un año la deuda ha crecido un 33% porque estamos creciendo el número de jubilados, crece el volumen de jubilados porque las pensiones actuales son más altas, el gobierno no está haciendo nada para reducir esto, es utópico pensar que la deuda crezca menos que el PIB, prácticamente si se igualase sería un éxito. Yo creo que lo que va a ocurrir es que va a seguir el porcentaje de la deuda sobre el PIB y cuando suba los tipos de interés nos dirán desde Bruselas que hay que reducir el déficit y aumentar los impuestos que pagaremos los de siempre”

José Ramón explica que “cuando una empresa tiene pérdidas solo le queda dos cosas: o reducir sus gastos o aumentar la deuda, si no reduce gastos aumentará la deuda. Los gastos que suelen reducir las empresas son los gastos generales, es decir, sueldos de directivos, mandos intermedios, o gastos en teléfono y transporte, etc, lo que no se puede reducir es el salario de los trabajadores porque si no no se produce, entonces pierdes mas”. En cuanto a lo que podría haber hecho el Gobierno afirma que “sí es cierto que aumentar la deuda pero ser más austero en algunos tipos de gasto como por ejemplo, no ha sido necesario subir el salario interprofesional tan rápido y tampoco la renta mínima vital, sin haber hecho estos gastos el incremento de la deuda habría sido menor aunque hubiese sido necesaria la deuda porque la empresa estaba en pérdidas y esto se salda creciendo gastos, teniendo deuda para devolverla luego”.