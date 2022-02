José María Rotellar, economista: "La subida del salario mínimo mandará al desempleo a muchos trabajadores"

El profesor y doctor en Economía, José María Rotellar, ha explicado en 'El Cascabel' de TRECE las consecuencias negativas que puede tener la subida del salario mínimo para las pequeñas y medianas empresas y, especialmente, para los trabajadores, quienes serán los principales perjudicados según el economista.

"El salario mínimo está muy por encima del salario del mercado en muchas regiones, en el campo puede tener un impacto muy negativo y producir una sangría muy importante como la contrarreforma laboral con la terminación del contrato por obra y servicio", explica de forma tajante Rotellar. "Desde 2019 se ha incrementado casi el 36% el salario mínimo y eso está expulsando a los más débiles laboralmente del mercado o condenándolos a la economía sumergida. Con estas medidas, lo incentiva el Gobierno. Son malas noticias también para los jóvenes que buscan una oportunidad laboral, todo esto pone una barrera al empleo. En Venezuela subieron el salario mínimo y miren cómo está".

El profesor de Economía señala que "en España hay mucha pyme y supone un problema muy relevante porque no pueden asumir esos costes, las empresas no pueden contratar a los trabajadores y tendrán cero. Por eso no es positivo, los expulsa del mercado laboral y pasan a no tener nada. 1.000€ de salario tendrán quienes conserven su puesto de trabajo. El salario se debe ligar a la productividad, hasta que no se haga no se prosperará".

José María Rotellar considera que todo esto, "junto con el incremento del gasto público, presiona la inflación al alza y todo va a provocar que el banco central suba los tipos de interés y los trabajadores perderán mucho más por la subida mensual de los cuotas hipotecarias, será culpa directa del Gobierno. Subir el SMI de esta manera no es la solución, es incrementar el problema y mandar al desempleo a muchos trabajadores. Si arruinan y asfixia esa base tan amplia que sostiene la economía, irá hacia abajo y los empleos se destruirán", ha concluido.