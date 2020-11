Inocencio Arias critica la actitud de Pablo Iglesias con Marruecos: “Les está provocando gratuitamente”

Inocencio Arias, diplomático, ha valorado en TRECE la actuación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, con respecto a la tensa situación que se vive en Marruecos con el Sáhara: “Marlaska viaja a echar agua a un ‘fueguecito’ que ha montado el vicepresidente del Gobierno. Los marroquíes no saben quién manda en el Gobierno. Nuestras relaciones con Marruecos son importantísimas, ellos nos pueden crear muchos problemas y nosotros se los podemos crear a ellos. Hay que tratarlo bien. Cuando me mandaron a la ONU me dijeron que hiciera lo que quisiera, pero que no creara problemas con Marruecos”.

Inocencio ha afirmado que “el Gobierno marroquí está excitado por el Sáhara, es un tema que para el 97% de la población marroquí es sagrado y tabú, creen que les pertenece. Pero España nunca ha admitido que el Sáhara sea marroquí ni que sea del Polisario, solo que se pronuncie el pueblo de Marruecos de acuerdo a lo que diga la ONU”.

Por otro lado, el diplomático aclara que “Zapatero actuó bajo mano intentando que el Sáhara fuera para Marruecos para gran sorpresa del Polisario que no se lo podía creer, algo que no había hecho ni Franco, ni la UCDE, ni Felipe González ni Aznar. No se entiende que el vicepresidente Iglesias excite a los marroquíes moviendo las aguas del referéndum y de la independencia del Sáhara. Para un marroquí esto es una provocación gratuita”.