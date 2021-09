García-Margallo, en TRECE: "La detención de Puigdemont les complica todo enormemente a Sánchez y Aragonés"

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sido detenido en Cerdeña por las autoridades italianas por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo emitida por el juez Pablo Llarena. Para valorar la noticia de última hora, el exministro del Exterior y actual eurodiputado, José Manuel García-Margallo, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE: "Tiene que ser una declaración muy provisional porque acabo de enterarme de lo que ha pasado. Que ahora se produzca una orden de detención es una buena noticia para España en su conjunto".

El eurodiputado, no obstante, se pregunta que "cómo va a repercutir en Cataluña es muy difícil de pronosticar. Solo hay dos certezas, que ERC y el PSOE están unidos por un deseo común de mantenerse en el poder, los dos son conscientes de que ninguna fórmula política les va a garantizar el poder mejor que la que tienen ahora. Esto viene de lejos, desde Rodríguez Zapatero cuando hubo una especie de pacto feudal, de reparto de poder, en virtud del cual el PSOE garantiza a los partidos secesionistas su apoyo en sus territorios a cambio de que ellos les apoyen aquí, y ahora tenían la prueba con los Presupuestos y, como se ha visto en la mesa que tuvieron en Barcelona, han decidido apoyarse mutuamente, resolver los problemas pendientes sin mucho ruido para garantizar la permanencia.

"Junts vuelve a aparecer y a situarse en el foco de la noticia"

En este sentido, García-Margallo añade que "lo único que es buena noticia de verdad, es que el odio que los tres partidos separatistas tienen a España es menor que el que se tienen entre sí, esto son unas variables que dan combinaciones difíciles de ver. ¿Qué pasa si Puigdemont vuelve a Barcelona? Vamos a tener manifestaciones de Junts en la calle, exigencias de Junts a ERC para que interrumpa cualquier diálogo con el Gobierno mientras no se resuelva el problema… Todo esto es muy complicado de entender porque las dos partes sentadas en la mesa tienen unos planes que son inviables. Los separatistas saben que Sánchez no puede concederles la autodeterminación y la amnistía porque es inconstitucional y eso no lo aguantaría el PSOE, y Sánchez sabe que los separatistas no pueden ir a una secesión unilateral porque no serían reconocidas por ningún estado, se quedarían fuera de la Unión Europea y con una deuda que no podrían financiar en los mercados e irían a la quiebra técnica. Como no sabemos el orden del día en esas mesas, de qué van a hablar y las líneas rojas, me da la sensación de que improvisan día a día para mantenerse en el poder".

El exministro del Exterior aclara que "es una noticia no prevista, ya se habían producido los indultos, habían iniciado la mesa sin la presencia de Junts y ahora vuelven a aparecer y a situarse en el foco de la noticia. Puede esgrimir una causa que todos los separatistas van a compartir, van a exigir que se busque una solución para Puigdemont y les va a unir, cualquiera que se quedase fuera sería acusado de traidor a la patria".

Sobre la inmunidad de Puigdemont, García-Margallo ha afirmado que "el Parlamento Europeo ya se pronunció por mayoría de que no le amparaba la inmunidad y estaba expuesto a la acción de la Justicia. No va a poner impedimento a que sea entregado a la Justicia Española. La decisión tendrá un recorrido judicial durante algún tiempo, pero todo indica que el círculo se está cerrando y espero que comparezca aquí".

En cuanto a la detención en Alemania, confiesa que le "chocó enormemente que a Puigdemont se le detuviese en Alemania que es el país más garantista por su historia en todos estos temas. Es el más renuente a entregar delincuentes que estén en su país a otro país. Eso salió muy mal y al final Puigdemont esquivó la Justicia y logró ser eurodiputado. Creo que esto es una torpeza, un error, no creo que sea premeditado. Si yo fuera Puigdemont, aparecería en el aeropuerto de El Prat y besaría la tierra como hacía Juan Pablo II, no iría a que me detuviesen en Cerdeña.

"La detención de Puigdemont le complica todo enormemente a Sánchez y Aragonés"

Por último, García-Margallo también ha aclarado la diferencia entre la euroorden y la orden de busca y captura y sus repercusiones legales: "Una cosa es la euroorden y otra cosa es la orden internacional de busca y captura. Si esta última está activa, se produce la detención y la extradición que es más lento que la euroorden. En esta, no hay proceso de extradición, los tribunales italianos aceptan que sus delitos exigen la entrega inmediata y sería mucho más rápido. El problema viene en que si se le entrega o se le extradita en función de qué se ejecute, tiene que ser juzgado y no puede ser indultado hasta que haya una sentencia no revocable, es decir, es un proceso que dura un tiempo y aquí todos están jugando con el tiempo: Sánchez y Aragonés juegan con los dos años que les queda, se les complica todo enormemente. No sé si Puigdemont y Junts van a aceptar de buen grado que Junqueras se pasee por Barcelona indultado y que Puigdemont esté en Lledoners.