Garamendi, en TRECE: “No podemos permitir la intervención del Gobierno, estamos en un estado de derecho”

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE para analizar las palabras de la vicepresidente Yolanda Díaz acerca de la restricción de despidos en las empresas o el paquete de medidas del Gobierno para paliar la delicada situación económica que atraviesa el país, entre otros asuntos.

Ante las declaraciones de Yolanda Díaz de que no hay que despedir en esta crisis, Garamendi se muestra tajante: "A veces hay que dar titulares para que la gente entienda de qué va esto. No puede ser este intervencionismo del Estado, eso me suena a algún país de otro continente. En la reforma laboral, el mecanismo ERTE está definido, ¿nos lo van a cambiar ahora? Las empresas están asfixiadísimas. Cuando se habla de despidos se habla de buenos y malos. A nadie le gusta despedir, la mayoría de empresas tienen menos de 10 trabajadores, pero a veces no hay más remedio si quiere mantener la empresa. El empresario lo pasa mal y además es que está prohibido por ley que acaban de aprobar".

Entre otras de las medidas que el Gobierno va a poner en marcha para limitar los daños de la crisis que atravesamos, Garamendi defiende que "la propiedad privada y el ahorro de la gente es sagrado. Cuando se habla del alquiler se piensa en grandes empresas, pero es un jubilado, una viuda que tiene un piso que puede alquilar. La revaloración limitada al 2% es un intervencionismo flagrante contra la propiedad privada. No podemos permitir la intervención, estamos en un Estado de Derecho. Me da la impresión de que esto es una cesión a socios del Gobierno".

Sobre fiscalidad, el presidente de la CEOE aclara que "somos partidarios de menos tipos y más bases imponibles, es lo que creemos que funciona. En España hay un problema de economía sumergida del 24% frente al 13% en Europa. Si el Estado trabajase en eficiencia, que no es recortar Sanidad ni Educación, se podría ahorrar en gasto superfluo unos 60.000 millones de euros”.

Por ello, insiste, la clave está en que "no consiste en recaudar más, sino en gestionar mejor y más eficientemente. En los Presupuestos, el petróleo está calculado a 63€ el barril y ha estado hasta a 120€. En una empresa esto ya se habría replanteado. En impuestos hay dos visiones, nosotros pensamos que hay que bajarlos. Necesitamos más bases imponibles y menos tipos. Con la capacidad de España, el teletrabajo permitiría que cantidad de personas vinieran a España, es fundamental que sean razonables los impuestos, pero es que no les compensa por el coste fiscal y de seguridad social".

En otro orden, Garamendi también ha hablado acerca de la delicada escalada de precios de la energía, sobre la que matiza que "el planteamiento energético es de los que más influyen en la inflación, en enero ya era de un 6% y no había aún guerra. Francia tiene un 70% de energía nuclear, mientras en España la hemos reducido. Europa ya dice que es energía verde y no se hacen planteamientos aquí. Tenemos un buen sistema de gas, pero no nos evita que suba el precio. El mercado eléctrico es europeo y marginal. Europa da margen a España y Portugal para ver qué se hace con el precio de la electricidad. Esto pasa porque cuando se toman decisiones de futuro se hacen planes estratégicos, tendríamos que haberlo tenido para evitar esto".