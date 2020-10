El Foro Judicial Independiente alerta en TRECE de que "si falla la separación de poderes, falla la democracia"

Concha Rodríguez, presidenta del Foro Judicial Independiente. "Esta reforma va a suponer que cualquier partido que tenga mayoría absoluta pueda controlar el CGPJ, está en contra del consejo de Europa que el grupo de estado contra la corrupción ha realizado informes de evaluación de nuestro país avisando de que el sistema de designación no es correcto, e incluso que es el talón de aquiles de la falta de independencia de la Justicia en España"."La separación de poderes es esencial en cualquier democracia, si falla, falla la propia democracia. Tanto el PSOE como el Partido Popular han tenido mayoría absoluta y no ha cambiado el sistema. Se trata de evitar que los partidos políticos controlen el órgano de gobierno de los jueces, para cualquier ciudadano es muy importante que haya una separación de poderes y que las distintas instituciones que controlan que la democracia funcione sean independientes y tengan recursos suficientes para ejercer su función. Debemos velar porque la estructura democrática permanezca estable"."El sistema elegido también es incorrecto porque, aunque no sean vinculantes los informes, son importantes para tomar una decisión de este calado. También en esto se equivocan a la hora de elegir el mecanismo para aprobar la reforma. El Poder Judicial es totalmente respetuoso con la ley, nosotros vamos a respetarla, pero eso no quiere decir que las asociaciones judiciales vamos a agotar todos los recursos y vías que tengamos para conseguir que el órgano de gobierno de los jueces sea independiente y lucharemos contra esta reforma".