Federico Trillo, en TRECE: "Se habla de una crisis migratoria cuando se trata de un ataque frontal a España"

El exministro de Defensa, Federico Trillo, ha valorado en TRECE el papel del Gobierno de España en la crisis con Marruecos. Tras el sello este miércoles del paso fronterizo de Tarajal por parte de la policía marroquí y la interrupción del éxodo migratorio que en los pasados dos días permitió la entrada en la ciudad española de Ceuta de 8.000 inmigrantes indocumentados, el exministro Trillo ha señalado que en 'El Cascabel' que "Estados Unidos siempre ha apoyado a Marruecos" y que "estamos en un conflicto de grandes dimensiones".

"Marruecos quiere anexionar Ceuta y Melilla a sus territorios"

Federico Trillo ha asegurado que "Trump afirmó la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y la ha ratificado Biden, quien no ha llamado por teléfono al presidente del Gobierno de España, ha sido el único líder europeo con el que no ha hablado, y se opone a la estrategia de nuestro país".

Para el exministro de Defensa entre el año 2000 y 2004 bajo la presidencia de José María Aznar, "se está hablando de una crisis migratoria y se trata de un ataque frontal a España" e insiste en que "si hacemos la vista gorda, estamos desenfocando el problema. Marruecos está tensando la cuerda". En este sentido, asegura que "el Gobierno ha hecho bien en visitar la zona y demostrar su compromiso y su liderazgo. La mediación de las instituciones europeas ha sido también decisiva".

"La embajadora de Marruecos en España ya dejó claro que estábamos advertidos"

Trillo también considera que "no se puede tolerar que no hayan denunciado el hecho, que no lo hayan calificado de invasión" y que "la embajadora de Marruecos en España ya dejó claro que estábamos advertidos". Por eso, apunta a que "existe el complejo de que siendo más tolerantes vamos a conseguir algo.Marruecos quiere anexionar Ceuta y Melilla a sus territorios. Lo defendemos o lo perdemos".

El exministro se ha referido al presidente Pedro Sánchez, quien explica que "se cree que está por encima de todo. Debía visitar a Marruecos y su primera visita debió haber sido esa y no lo fue". Además, ha explicado que "el Rey Juan Carlos es un referente en Marruecos. Era exquisito en sus relaciones internacionales" y que "la noche antes de la toma de Perejil, el Rey me preguntó si todo estaba en marcha y sobre lo previsto".