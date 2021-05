Expósito, en TRECE, sobre los migrantes en Ceuta: "¿Qué van a hacer estos chicos cuando no tengan qué comer?"

Desde el centro de Ceuta, en la plaza de África y a unos 100 metros de la playa, Ángel Expósito, director de 'La Linterna' de COPE, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la situación que se vive en la ciudad tras la llegada de más de 8.000 migrantes marroquíes: “La última hora es que, cuando caía la noche, ya se veían por las colinas furgonetas de la policía marroquí. Es impresionante cómo durante el día se oían y se veían a cientos de adolescentes y chicos desde el lado de Marruecos, y desde entonces ha desaparecido el ruido y los chavales. La policía marroquí se moviliza, veremos qué sucede al amanecer. La salvajada del régimen marroquí echando a sus hijos desde bebés hasta personas de 30 años al mar para que entren a Ceuta es brutal. Quienes aquí saben de esto, hablan de entorno 10.000 personas que habrán entrado en Ceuta en 48 horas, casi todos varones. Se calculan que 2.000 son niños de 10, 12 años”.

“Los padres han sido capaces de soltarlos para que entren en Ceuta tirándolos al agua", explica Expósito en su intervención en TRECE. "Muchos de los chicos que deambulan por aquí te piden que les dejes el móvil para llamar a casa y decir que han llegado bien. Desde el punto de vista legal, los menores no pueden ser repatriados, sino atendidos por los servicios sociales. Muchos se traen la lección aprendida y dicen que tienen familia en España. A los mayores de edad, hoy según les cogían en la playa, les devolvían. El problema son los 7.000 u 8.000 que llegaron ayer y que están desperdigados por la ciudad. ¿Qué van a hacer estos chicos cuando no tengan qué comer?”.

“El problema de los subsaharianos es que los devuelves a tierra de nadie y han sufrido más para llegar hasta aquí. Los marroquíes llegan en mejor estado, el problema son los niños que llegan congelados con hipotermia. Se ven heridas en los pies por las rocas de las playas”.

Con respecto a Pedro Sánchez y actuación del Gobierno, Expósito señala que "los ceutíes no se sienten respaldados, tajantemente no. Lo que opina la gente sobre Sánchez no se puede reproducir. Ahora mismo se ven chavales con mantas en mitad de la calle. La sensación, la voluntad, el trabajo, solidaridad de los ceutíes es impresionante, cómo esta ciudad acoge y lucha por esta gente. Y el orgullo y dolor de ver a policías nacionales, guardias civiles y soldados sacando chavales, bebés, arropándoles, dándoles zapatos de la basura para que puedan salir de la arena".