Espinosa de los Monteros, en TRECE: "El PSOE se ha 'podemizado' y le va a costar mucho volver a ser razonable"

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha valorado en ‘El Cascabel’ de TRECE el resultado electoral de su partido en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid en las que han obtenido 13 escaños, uno más que en los anteriores comicios de 2019, y en las que Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular, se ha proclamado vencedora con 64 diputados, a tan solo cuatro escaños de la mayoría absoluta.

Espinosa de los Monteros ha afirmado que Rocío Monasterio ya ha tenido ocasión de felicitar a Díaz Ayuso y reconoce que se abre un período interesante en el que verán “qué pretende, si quiere que la apoyemos, qué relación pretende mantener con Vox sabiendo que depende de nosotros para absolutamente todo" y ha insistido de nuevo en que no van a poner condiciones para la investidura. Si quiere aprobar presupuestos, leyes, tendrá que contar con nuestros votos. Pondremos condiciones para cada cosa que se quiera aprobar. Hay mucho en lo que nos gustaría participar y aportar nuestras ideas, hay mucho por mejorar en la Comunidad de Madrid".

En este sentido, el dirigente de Vox apunta a que "si uno mira lo que hace el PP a nivel nacional, parece más probable que se ponga de acuerdo con el PSOE que con Vox en muchas cosas, lo estamos viendo con el reparto de jueces, de TVE. En Génova parecen estar encantados con no tener relación con nosotros”. Por ello, Espinosa señala que el Partido Popular "tiene que elegir qué alma desea, el que encabeza el señor Casado y que se acerca al PSOE y busca el consenso socialdemócrata, o el alma que propone Díaz Ayuso y se parece más a lo que propone Vox, una actitud favorable al entendimiento. Ambos caminos son legítimos, pero incompatibles".

"Preveo que Sánchez estudie qué es lo que más le conviene a él que es lo que siempre ha hecho. No le importa el PSOE, solo él, sea bueno o no para España. El camino que en el que ha embarcado Moncloa a Gabilondo ha sido un desastre".



?? @ivanedlm (@vox_es) en #ElCascabel5Mpic.twitter.com/Wz58nqTjOH — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) May 5, 2021

En cuanto a la llamada reunificación de la derecha que habría comenzado en la Comunidad de Madrid, Espinosa de los Monteros matiza que "los proyectos nunca han estado unidos, por lo tanto no podemos hablar de reunificación. Hay ideas difícilmente compatibles, pero tenemos muchos puntos en común. Hemos venido a parar a la izquierda y al separatismo. En la medida que las propuestas del PP vayan en ese camino, nos pondremos de acuerdo".

Sobre si los datos de la región son extrapolables a España y ese hipotético reforzamiento de Pablo Casado, Espinosa de los Monteros dice haber oído a mucha gente "decir que no vota al PP, votan a Ayuso" y que "se nota que no ha intervenido el PP de Génova, a Casado no se le ha visto. Han aprendido que el PP de Génova no es especialmente atractivo para los españoles. Me cuesta creer que esos votos fueran al PP en unas generales. Ayuso es consciente y habla de que los votos son 'prestados', un ejercicio de humildad que habla muy bien de ella".

En esta línea, el dirigente de Vox ha añadido que "el fenómeno Ayuso es muy distinto del fenómeno PP. Está muy bien que Ayuso haya evolucionado y que se haya acercado un poco más a las ideas que nosotros defendemos. Es un gran éxito de Vox que las ideas que defendemos se propaguen aunque las defiendan otros. En estas elecciones, todo lo que no es izquierda, obtuvo ayer el mejor resultado de su historia en la Comunidad de Madrid".

"Es uno de los problemas más graves que tiene España que la izquierda se haya echado al monte espoleada por un partido antisistema, antidemocrático y anticonstitucional. Podemos ha hecho bastante mal al PSOE".



?? @ivanedlm (@vox_es) en #ElCascabel5Mpic.twitter.com/enBAJUEK2y — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) May 5, 2021

Otro de los puntos clave sobre el que Iván Espinosa de los Monteros ha hablado en 'El Cascabel' ha sido el resultado que ha obtenido el partido de Ángel Gabilondo, superado en votos por Mónica García y Más Madrid: "Me da mucha pena la podemización del PSOE. Tenía un papel en un centroizquierda moderado y se ha ido radicalizando para asemejarse a un partido que solo ha traído odio, ruina, dolor y enfrentamiento. Podemos es un proyecto que está fracasando día a día. Es un gran triunfo de todo lo que no es izquierda. Los madrileños han elegido con naturalidad y sin incidentes en ningún colegio electoral y han demostrado que están muy por encima del nivel de algunos políticos y especialmente los más extremistas".

Por ello, Espinosa de los Monteros defiende que "el problema es el PSOE. La vicepresidenta Carmen Calvo ha vuelto a decir que muchas veces el fascismo se esconde tras la bandera de la libertad. Han adoptado ese lenguaje y les va a costar volver a ser un partido razonable. Es uno de los problemas más graves que tiene España, que la izquierda se ha echado al monte espoleada por un partido antisistema, antidemocrático y anticonstitucional, y en lugar de mejorarlos, Podemos ha hecho bastante peor al PSOE. Eso es grave porque Podemos pasa, pero el PSOE permanece. No puede ser".

"Me da mucha pena la podemización del PSOE. Tenía un papel en un centroizquierda moderado y se ha ido radicalizando para asemejarse a un partido que solo ha traído, odio, ruina, dolor y enfrentamiento".



?? @ivanedlm (@vox_es) en #ElCascabel5Mpic.twitter.com/kNvMx41Fm4 — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) May 5, 2021

"Preveo que Sánchez estudie qué es lo que más le conviene a él que es lo que siempre ha hecho", explica Espinosa de los Monteros, que añade que "no le importa el PSOE, solo él personalmente, sea bueno o no para España. Gabilondo se ha transformado y le han intentado radicalizar, se ha notado hasta en los momentos de confusión. El camino que le ha embarcado Moncloa ha sido un desastre. Es síntoma de que el camino de radicalización no es bueno". "Este Gobierno es legal, pero ilegítimo porque se ha producido como consecuencia de un engaño muy claro. Sánchez ha estado seis meses diciendo que no pactaría con Podemos. Los españoles tienen derecho a volver a votar sabiendo ahora lo que no sabían porque se les engañó".

Por último, sobre la marcha de Pablo Iglesias de la política, Espinosa de los Monteros confiesa que "no nos conviene perder la humildad y es difícil. Ciudadanos o Podemos han triunfado a la primera, mientras que nosotros hemos tenido 5 años de fracaso continuo en los que hemos pulido nuestras convicciones y reforzado la humildad de los miembros del partido. Iglesias se ha venido arriba y ha perdido la humildad, hace esos gestos y esos aspavientos, lo está pagando con una salida deshonrosa, es una persona que ha hecho mucho mal.Desde que ha llegado ha envilecido la política española, ha introducido el miedo, el odio, la violencia, los escarches, los acosos. Que nadie se piense que porque se va de la política dejará de generar el mal porque es lo que sabe hacer, lo hará ganando más dinero desde la televisión".