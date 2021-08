Errores en Afganistán: movimientos terroristas y presencia bélica de EE. UU.

El diplomático Javier Rupérez ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la situación de Afganistán tras la toma de control del gobierno talibán.

Rupérez cuenta que “Biden en su última intervención ha agradecido a los miembros del G7 su solidaridad, al mismo tiempo les ha anunciado que la fecha de retirada sigue siendo el 31 de agosto y que la razón por la cual cree que esta es la fecha adecuada es que teme que si se prolonga en el tiempo la retirada habría problemas de seguridad en contra de las tropas americanas. Ahora estamos con una incertidumbre en el 31 de agosto agosto porque veremos si todos aquellos que deben ser exiliados lo son, está claro que en ese momento los talibanes lo que dicen es que se vayan aquellos extranjeros pero no los afganos con independencia de la relación que hayan tenido con las potencias que han estado en Afganistán estos últimos 20 años”. Además, añade que “es una catástrofe sin paliativos desde todos los puntos de vista que exige una reflexión profunda y una toma de decisiones y la responsabilidad es profunda en todos los sentidos, llega un punto preocupante no solo desde el punto de vista humanitario sino al mismo tiempo de las políticas geopolíticas internacionales. Hace pocos días el general Petreus que fue precisamente unos de los generales jefes de las tropas americanas, antes de ser director de la CIA, decía que las acusaciones a los servicios de inteligencia las hacen los que se quieren evadir de su responsabilidad, haciendo referencia a los responsables políticos. Yo creo que hay que aclarar exactamente desde el punto de vista americano cuáles han sido las decisiones tomadas, las diversas responsabilidad políticas, militares, del servicio de inteligencia, y ya habrá consecuencias en las siguientes elecciones con lo ocurrido”.

Sobre los errores cometidos Javier pone de manifiesto que “para encontrar el error inicial nos debemos de remontar a que la presencia bélica de Estados Unidos es motivo del atentado del 11S, así como ser Afganistán quien albergó a todos los movimientos terroristas que habían propiciado aquella acción, aquello ha sido justificado hasta el extremo de que ha sido de las pocas decisiones internacionales desde el puntos de vista de la acción bélica que ha sido endosado por el Consejo Seguridad de Naciones Unidas, a partir de ese momento EE.UU. pensaba que tenía que iniciar una construcción nacional y en eso se han equivocado, no por falta de voluntad ya que querían cambiar al régimen y el comportamiento de la nación afgana pero es evidente que no han tomado todas las medidas correspondientes para reconducir los comportamientos de los gobiernos afganos o reconducir los comportamientos de los mismos políticos americanos”.

Por otra parte, el diplomático manifiesta: “Me preocupa también desde el punto de vista de la ordenación mundial porque veo que en la derecha y la izquierda hay una tendencia a decir que el orden liberal se ha acabado, yo creo que eso es gravísimo, no digo que estemos en los mejores momentos pero si el mundo liberal acabara nos enfrentaremos a un mundo absolutamente sin ningún tipo de visión previsible al borde de una Tercera Guerra Mundial. Además tenemos que tener en cuenta que se hace con los regímenes totalitarios, me imagino que Estados Unidos pondrá alguna serie de medidas para evitar que los talibanes sean los que eran antes pero en cualquier caso se habla de la posibilidad de un nuevo movimiento terrorista que sería el ISIS afgano”.