El doctor Carballo destapa el grave error del Gobierno con la quinta ola: “Como el verano pasado”

"Esta quinta ola ha sido gratuita", afirma el doctor César Carballo. En una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE, el médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal ha criticado que "sabíamos que en julio iba a haber una quinta ola y la cuestión era ver cómo afrontábamos ese aumento de casos. El problema es que solo nos hemos centrado en la vacunación y avisamos de que esa no era la única medida que había que tomar, había muchas más que no hemos tomado. Hace 8 semanas teníamos de los mejores datos de Europa, y al llegar a una incidencia acumulada por debajo de 100, se relajaron todas las medidas, los mensajes fueron equivocados como el verano pasado, y estos son los resultados".

Para el doctor Carballo, "el problema empezó mucho antes, cuando eliminamos el estado de alarma que nos daba armas a las comunidades autónomas para tomar decisiones epidemiológicas. Ahí se empezó a fraguar la quinta ola. Los mensajes para la población fueron como los del año pasado, hemos superado el virus y la vacunación va como un tiro. Fue un gran error, sabíamos lo que iba a pasar y cómo se iba a comportar la gente. No criminalizo a los jóvenes, los mensajes han sido equivocados desde el principio, no hemos derrotado al virus con la vacunación, es muy importante, pero no basta y hay que hacer una estrategia de evitar contagios y no la tenemos en España.

César Carballo señala que la clave es "poner diferentes barreras, la mascarilla es una de ellas" y añade que también lo es "la liberación de los test a unos precios asequibles, a 10?€ mucha gente no va a poder comprarlos y son necesarios. En muchos países son gratis. Con esta quinta ola, los deberíamos facilitar. Hacer trazabilidad con esos test en las farmacias que son más de 22.000. Pero antes hay que tener estrategia, y es el problema, no ha habido ninguna estrategia".

Por eso, aclara el médico de urgencias, la misión de Sanidad debería ser "crear una estrategia global para afrontar la pandemia incluye tener una ley para que las comunidades autónomas no tengan que estar recurriendo a los jueces para tomar medidas. En España no tenemos ninguna medida aparte de la vacunación: rastreo en aguas residuales, secuenciación, test, rastreo retrospectivo para saber dónde se infecta la gente… Eso que llevamos 16 meses diciendo que teníamos que haber incidido para disminuir los contagios no se ha hecho. Si la próxima variante elude un 25 o 30% las vacunas vamos a tener un problema muy serio".

Por último, el doctor Carballo ha querido explicar cómo es la situación que se vive en los hospitales: "Hay casi un 10% de personas infectadas con la doble vacunación, pero están muy bien protegidas, no se hospitalizan. También se ve, cuidado, pero es excepcional en gente con factores de riesgo. Sí hay hospitalizaciones con una pauta, por eso es importante agilizar la segunda dosis.Mantenemos de momento las UCI, aunque van subiendo poco a poco, las hospitalizaciones van subiendo más. Empezamos en Madrid y en muchas partes de España a disminuir y eliminar otra vez cirugías e intervenciones programadas, eso es un gran problema porque están sufriendo mucho retraso".