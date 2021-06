César Antonio Molina, en TRECE: “Me preocupa el odio que se sigue sembrando en Cataluña contra España”

César Antonio Molina, exministro de Cultura entre los años 2007 y 2009, ha manifestado en 'El Cascabel' de TRECE su preocupación sobre los indultos para los condenados por el procés, la situación en Cataluña y también la mesa de negociación entre Sánchez y los independentistas: "Los independentistas condenados han cometido unos delitos, han sido juzgados, y han sido condenados. Entonces, ¿por qué hay que hacer excepciones con personas que han cometido delitos tan graves y no con otras?", ha asegurado.

En este sentido, el exministro ha añadido que “yo no veo a Biden amnistiando a las personas que protagonizaron el asalto al Congreso, ni me imagino al presidente de Estados Unidos si California se levantara no interviniendo a la Guardia Nacional”, y señala que “los independentistas se piensan que son intocables, que son catalanes y son más listos que los demás. Además, esta gente son sectarios y fanáticos".

César Antonio Molina también se ha referido a las negociaciones con los independentistas sobre las que se ha mostrado tajante: "Sabemos que la mesa de diálogo no va a arreglar nada. Sánchez está jugando como los futbolistas que pierden el tiempo jugando, tirando el balón fuera. Quieren hacer lo que les dé la gana en contra de lo que quieran los españoles Sánchez es como ese portero, que piensa que en esos dos años que le queda vamos a gastar el tiempo tirando la pelota fuera".

Por eso, el exministro Molina cree que "el presidente no tiene ningún plan, no hay ningún plan posible con alguien que no admite más que lo que él quiere, y en el caso de que se hiciera un referéndum, ¿por qué el resto de comunidades no podrían hacerlo?". Y también ha manifestado que “ningún español se va a dejar expropiar una parte de su país. Sánchez no ha vivido la Transición y cree que esto ha caído del cielo como si nada, como si fuera muy sencillo. Creo que lo pagará, y lo harán antes sus representantes autonómicos. Aquí nadie quiere vengarse de nadie. Se debería haber atajado el problema”.

Por último, César Antonio Molino ha asegurado que, aunque "es muy importante lo de los indultos", le preocupa "el odio que se sigue sembrando en Cataluña contra el resto de España, en colegios, universidades, medios de comunicación, contando una historia que no existe. El Estado sigue sin estar presente en Cataluña, cuando más de la mitad de los catalanes no quieren saber nada de la independencia y se sienten abandonados".