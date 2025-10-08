El Cascabel, 7 de octubre de 2025 (Parte 2)
00:00
Redacción TRECE
Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
"O Sánchez lo sabía todo y ha estado ocultándolo estos años, o no se enteró de nada. O cómplice o inútil; y a mí me da que de tonto no tiene un pelo"
Ángel Expósito
Lo último
Visto en ABC
La Aemet lanza un aviso especial por «lluvias muy fuertes» y posibles inundaciones
El organismo meteorológico ha lanzado un comunicado de última hora por la llegada de un nuevo temporal que afectará a la Península Ibérica
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño