El Cascabel, 24 de noviembre de 2025 (Parte 1)

El Cascabel aborda esta noche la situación del cuñado de Santos Cerdán tras ser colocado en las obras del puente de Sevilla, con la participación de Jesús Díaz, jefe de sección de ABC Sevilla. El programa continúa con el análisis de las reuniones de Pedro Sánchez y Santos Cerdán con Arnaldo Otegi y da paso al tema del temor de José Luis Ábalos a ingresar en prisión, que se trata con Adolfo Prego, exmagistrado del Tribunal Supremo, y posteriormente con Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo. Más adelante, se entrevista en plató a Juan Lobato, exsecretario general del PSOE de Madrid, en el contexto de la renuncia de Álvaro García Ortiz y las presiones políticas relacionadas con Ayuso. El programa sigue con el juicio contra Jordi Pujol y su familia, explicado por Ana Samboal, y se incorpora el testimonio de Leire Díez, quien reconoce reuniones con Santos Cerdán. La noche concluye con el análisis internacional de José Antonio Colina, militar retirado de la FANB, tras la declaración de Estados Unidos sobre Nicolás Maduro.