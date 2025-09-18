El Cascabel, 17 de septiembre de 2025 (Parte 1)
Redacción TRECE
Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
"¿Por qué quedarse en el boicot solo al ciclismo si Israel se clasifica para el Mundial de fútbol? ¿Qué le va a instar a la Federación?"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Lucas, de Andy y Lucas, tajante sobre la separación definitiva del dúo tras más de 20 años juntos
El cantante ha desvelado si tendría una carrera en solitario, tal y como se ha especulado que hará su compañero
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño