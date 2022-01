Adrián Vázquez, eurodiputado de Cs: "Ojalá no tuviéramos que denunciar la falta de transparencia del Gobierno"

El diputado en el Parlamento Europeo de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE para explicar la carta que han enviado a la Comisión Europea con respecto a que el Gobierno de Pedro Sánchez haya excluido del 'briefing' informativo en Moncloa a medios de comunicación como COPE.

Según ha explicado durante su intervención en TRECE: "Hemos enviado una carta preguntando a la Comisión sobre la vulneración de la Carta Europea de Derechos fundamentales que en el artículo 11 especifica claramente la libertad de expresión y de los medios de comunicación. No es la primera vez que tenemos que recurrir a la Comisión Europea para que pongan los puntos sobre las íes a un Gobierno que lleva hasta 6 vulneraciones de derechos fundamentales: nombrar a una ministra fiscal general del Estado, el Consejo General del Poder Judicial…".

Por ello, ha insistido, "cuando Sánchez intentó hacer la reformulación de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, fue la Comisión Europea la que lo paró. Lo hemos visto muchas veces con Hungría y Polonia, por qué no en España. Ojalá no tuviéramos que denunciar en Europa estas acciones de mi Gobierno, pero es que Sánchez reiteradamente intenta ir al límite con este tipo de cosas. Me niego a minimizar que el Gobierno censurase a tantos medios de comunicación simplemente porque no siguen con su línea editorial. Vamos a intentarlo con esta pregunta, y yo el lunes tendré una reunión con el comisario de justicia, y le diré que actúe".

"¿Qué tiene que ocultar el Gobierno para no invitar a los medios de comunicación que no siguen su línea editorial?"

El eurodiputado de la formación naranja se ha mostrado tajante ante este tipo de comportamientos del Gobierno y ha aclarado que "estamos en un período inicial en el reparto de fondos de Europa, por qué justamente en un briefing en el que se va a hablar de estos fondos tan importantes para España y que se haga con transparencia no invitas a la mitad de los medios de comunicación, ¿qué tiene que ocultar el Gobierno? Cuando la Unión Europea venga a ver qué se ha hecho con estos fondos, van a llegar hasta el fondo. Por eso actuamos ya, intentamos que la sangre no llegue al río y cuando vemos estas derivas autoritarias u opacidad con algo tan importante, denunciamos, no nos queda otra".