Vota | ¿Teme que las medidas de Pedro Sánchez pueden destruir nuestro sistema de pensiones?

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió este lunes al Partido Popular que "rectifique" y vote a favor de la reforma de las pensiones acordada en el seno del Gobierno, y subrayó que ese proyecto ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea (CE).

"Por una vez, le pido al Partido Popular que rectifique, que por una vez nos digan que esta norma es positiva y que voten a favor, que no vuelvan a cometer el error que han cometido con la reforma laboral", afirmó la política española en declaraciones a los medios realizadas en Bruselas, donde participa en una reunión de ministros de Empleo de la Unión Europea (UE).



Díaz recalcó que el acuerdo sobre la reforma de las pensiones en el Gobierno es "una grandísima noticia" para España.



"Creo que lo que ha hecho el Partido Popular ha sido muy grave. Me gustaría que, por una vez en la vida, el Partido Popular ejerza en defensa de su país", dijo.



Agregó que en los últimos meses, mientras el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, "venía en múltiples ocasiones" a Bruselas "a debatir con la Comisión Europea en defensa del sistema público de pensiones de todos los españoles y las españolas, el Partido Popular venía aquí a pedir el recorte de los derechos para los pensionistas".



"Entorpecía la labor del Gobierno. Yo creo que hoy ya comprobamos que la reforma sale adelante, que es una reforma que da estabilidad, que da tranquilidad a los pensionistas de nuestro país", aseveró, y subrayó que "ser español" consiste en ir a Bruselas "y defender a tu país".



La semana pasada, una portavoz de la Comisión Europea aseguró que la CE evaluará la reforma de pensiones cuando España solicite el cuarto desembolso del fondo de recuperación, al que está vinculada, después de que el Gobierno dijera que el pacto cuenta con el visto bueno de Bruselas.



La portavoz no confirmó si la reforma había sido respaldada por el Ejecutivo comunitario, pero hoy Díaz aseguró que ha recibido el aval de Bruselas "sin lugar a dudas".



"Somos un Gobierno serio y, desde luego, claro que nunca daríamos un paso adelante de este calibre sin esa avenencia con la Comisión Europea", manifestó.



Este lunes, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) afirmó que las medidas recogidas en la reforma de pensiones presentada por el Gobierno serán insuficientes para restablecer el equilibrio del sistema de pensiones, que en 2050 necesitará anualmente recursos equivalentes a 4,5 puntos de PIB.



Díaz recordó a Fedea que hay "dos preceptos del texto constitucional que hablan de la protección social y de las pensiones, y el mandato constitucional habla de suficiencia de las pensiones".



"Esto es lo que le debería preocupar a Fedea, el mandato constitucional, y hoy el Gobierno de España cumple con el mandato constitucional y hoy nuestras pensiones van a estar garantizadas y suficientes", constató.



En ese sentido, detalló que las pensiones de las mujeres, "desde que no gobierna el PP, han superado los 1.000 euros al mes", lo cual supone "un incremento del 34 %".



"La pensión media de jubilación, que era de 1.077 euros, se ha incrementado en el 27 %. Esto supone 1.371 euros. (...) Esto ya camina, se acerca a la suficiencia, que es el mandato constitucional. A mí me gustaría que Fedea y otras organizaciones, desde luego, velen por el cumplimiento constitucional y la Constitución española de lo que habla es de la suficiencia de las pensiones", señaló.



También dio las gracias a los agentes sociales y constató que Escrivá "ha practicado el diálogo social".



"Yo siempre digo que me gusta que el diálogo social, si puede ser, acabe con acuerdo tripartito, (...) pero lo importante es que exista diálogo social, porque ahí los agentes sociales han tenido la posibilidad, en cada uno de sus preceptos, de dejar su impronta", comunicó.



Reconoció comprender "por qué razón la patronal española se desmarca" y añadió que la reforma "favorece a las carreras profesionales precarias" y supone cumplir "con un mandato constitucional", en referencia a que "quien más tiene más debe aportar, también en este caso, a las arcas de la Seguridad Social".