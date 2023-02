Vota | ¿Es Sánchez un presidente que da la cara ante los problemas, como ha asegurado hoy en el Congreso?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que se hace responsable de todas las acciones de su gabinete y siempre da "la cara", tras pedirle el PP que se asuman responsabilidades por las consecuencias de la ley del solo sí es sí impulsada por una "chapuza y esperpento" de Ejecutivo.

Sánchez ha asumido en primera persona todas las acciones de su gabinete en la primera sesión del año de control al Gobierno en el pleno del Congreso y en respuesta a la portavoz del Grupo popular, Cuca Gamarra, quien le ha reprochado que nadie dimita después de lo que está sucediendo.



En medio del choque entre los socios del Gobierno sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, la dirigente popular ha recordado que esta norma ha propiciado ya la rebaja de penas a 415 delincuentes sexuales y la salida de la cárcel de otros 40.



"Y lo que queda", ha apostillado antes de recordar la polémica por los trenes que no caben en los túneles de Cantabria y señalar que aunque todo esto parece ciencia ficción, es real.



Gamarra ha insistido en que no dimite nadie y por ello ha instado a Sánchez a aclarar si se hace responsable de los actos de su Ejecutivo.



"Tengo por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades de las acciones de mi Gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos", ha respondido el jefe del Ejecutivo.



A renglón seguido ha destacado que por eso es él también el responsable de que la inflación haya bajado mientras que el PP no lo reconoce y cree que es "por mérito del espíritu santo", así como de haber desplegado el mayor escudo social ante la pandemia de coronavirus y de presidir un Gobierno feminista que defiende los derechos de las mujeres frente al PP "y los ataques de la ultraderecha".



También ha destacado que se hace responsable de haber aprobado 45.000 millones de euros en ayudas ante las consecuencias de la guerra en Ucrania, de exportar soluciones como la excepción ibérica en materia energética, de haber dignificado las condiciones laborales de los trabajadores, haber subido el salario mínimo y de haber revalorizado las pensiones.



"Yo doy la cara, y cuando hay un problema me empeño en resolverlo", ha asegurado contrastando esa actitud con la del PP, que ha dicho que "tira la piedra y esconde la mano" porque va a manifestaciones con la ultraderecha y luego "no son capaces de dar la cara".



Como ejemplo de ello ha recordado también que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reuniera con Ramón Tamames, el candidato a presidente que se plantea presentar Vox en su moción de censura.



Un encuentro previo a que sonara su nombre para encabezar esa moción.



Gamarra ha acusado a Sánchez de presidir un Gobierno que "se descompone" y de entregar a Podemos la ley del solo sí es sí sabiendo cuáles iban a ser sus efectos.



Para ella, Sánchez y su ministra de Justicia, Pilar Llop, son los máximos responsables de lo que ha pasado con esa ley y solo se ha decidido a reformarla por las encuestas.



"Su prioridad no es proteger a las mujeres sino protegerse usted mismo para seguir en el poder", ha añadido para acusarle después de presidir "el Gobierno más sectario de la historia de la democracia".



Ante todo lo que está sucediendo, ha instado a Sánchez a pedir disculpas, rectificar y dejarse ayudar por el Partido Popular y le ha reprochado que "es su soberbia la que le impide ser feminista de verdad".



El presidente del Gobierno le ha respondido que si el PP es feminista, retire el recurso a la ley del aborto que presentó en el Tribunal Constitucional y rompa los acuerdos con la ultraderecha.